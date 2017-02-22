中國擬修改企業所得稅法部分條款 鼓勵企業慈善捐贈

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中新社北京2月22日電 （記者梁曉輝）中國企業所得稅法修正案（草案）22日提請全國人大常委會審議，增加了鼓勵企業慈善捐贈的內容。

修正案草案擬將現行企業所得稅法第九條修改為：「企業發生的公益性捐贈支出，在年度利潤總額12%以內的部分，准予在計算應納稅所得額時扣除；超過年度利潤總額12%的部分，准予結轉以後三年內在計算應納稅所得額時扣除。」

現行企業所得稅法第九條規定：企業發生的公益性捐贈支出，在年度利潤總額12%以內的部分，准予在計算應納稅所得額時扣除。即對於超過年度利潤總額12%的部分，不準當年在計算應納稅所得額時扣除，也沒有規定可以結轉以後年度扣除。

中新社記者 富田 攝

2016年3月通過的慈善法針對企業大額捐贈稅前扣除比例問題作出了新的規定，即第八十條規定：企業慈善捐贈支出超過法律規定的准予在計算企業所得稅應納稅所得額時當年扣除的部分，允許結轉以後三年內在計算應納稅所得額時扣除。為與慈善法的規定相銜接，修正案草案作出上述修改。

全國人大財政經濟委員會認為，修正案草案既實現了企業所得稅法與慈善法相關規定的有效銜接，共同發揮鼓勵企業慈善捐贈的制度目標；也體現了中共十八屆三中全會關於「落實稅收法定原則」、「稅收優惠政策統一由專門稅收法律法規規定」的要求，建議將草案提請審議。

同時，在財政經濟委員會會議上，有的委員提出，對企業公益性捐贈支出超過年度利潤12%的部分，在以後年度是否全部結轉並扣除，還需要進一步研究明確。財政部提出，考慮稅法與實施條例在內容和體例上的銜接，擬通過修改企業所得稅法實施條例明確相關內容，即將企業所得稅法實施條例第五十三條第一款修改為：「企業當年發生及以前年度結轉的公益性捐贈支出，不超過年度利潤總額12%的部分，准予扣除。」財政經濟委員會認為，在實施條例中進行上述修改，符合立法原意。（完）