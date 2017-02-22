新華社日本札幌２月２１日電（記者沈楠 李嘉）第八屆亞洲冬季運動會正在日本舉行，曾舉辦過冬奧會和亞冬會的東道主沒有新建場地設施，亞奧理事會主席艾哈邁德親王對此表示讚賞。他指出綜合性大賽應盡量使用現有資源，節儉辦賽，這有利於體育賽事在更多地區舉辦和可持續發展。

艾哈邁德親王在２１日的新聞發佈會上說，降低預算是國際奧委會《奧林匹克２０２０議程》提出的改革要求，也是亞奧理事會對綜合性大賽的要求。盡 管各國際單項體育組織對各自項目的場地設施有技術要求，但這並不意味著需要建設新場館，也不意味著比賽必須在專門的體育場館舉辦。他透露，２０１８年亞運 會的開幕式就將在１９６２年雅加達亞運會的開幕場地舉行。

亞奧理事會終身名譽副主席魏紀中則介紹說，下一屆在印尼多個城市舉行的亞運會將有約１３個大項，將近總數的三分之一，在會議和展覽場館舉行。 「國際單項體育組織對場地有技術要求，但並沒有規定必須有專門的比賽館。」他說，另一方面，各單項組織也正在跟進國際奧委會的改革計劃，包括控制場館規模 等。

日本札幌曾在１９７２年舉辦過冬季奧運會，此後在１９８６年和１９９０年舉辦了前兩屆亞冬會。本屆賽事的１２個競賽場館都是既有設施，主新聞中心和國際廣播中心設在會展中心，也沒有新建運動員村。

艾哈邁德親王表示，這種做法節省了大量不必要的開支，值得借鑒。但他同時指出，像札幌這樣設施比較完備、城市發展到位的地方，應盡量使用現有資 源，但一些發展中城市另當別論。他舉例說，多哈和廣州亞運會投入較大，但是他們的目的是通過舉辦大賽顯著提升城市的基礎設施水平。不過總體來說，亞奧理事 會希望降低成本能使更多城市有能力、有意願承辦大型賽事。

亞運會有約４０個大項，近萬名運動員參加，是世界上規模最大的體育賽會。