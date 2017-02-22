新華社日本帶廣２月２１日電（記者 劉暘）「可能有人覺得我幸運，第五名還能拿獎牌？！今天這枚銅牌會激勵我以後更加努力訓練，我更希望靠自己的實力贏對手，站上領獎台！」

２１日在日本帶廣森林速滑館舉辦的第八屆亞冬會速度滑冰女子１５００米比賽中，中國選手張虹以２分零秒１４的成績位列第五，前四名均為日本運動員。根據亞奧理事會的規定，一次比賽同一國家最多只能有兩名選手登台領獎，張虹因此「晉級」為銅牌得主。

「這樣的規定，可能是對後面運動員的一個激勵吧。我之前不知道有這個規定。比完１５００米之後我在準備接下來的５００米，這時裁判告訴我要頒獎。」張虹說，「最有意思的是，我以為就是去領獎台站一下，回來要把獎牌還給第三名，後來才確認這就是給我的。」

第三名撞線的日本選手是高木菜那，是該項目冠軍得主高木美帆的姐姐。高木菜那的成績是１分５９秒４５。

「我覺得第三名運動員沒有獎牌挺可惜。我不認識她，當時急著準備接下來的比賽，還沒有跟她交流過。」張虹說。

已經是奧運會冠軍得主的張虹是第一次參加亞冬會。兩天三項比賽，對她目前的體能來說是較大挑戰。她獲得兩個第五名和一個第三名，單從成績上來說並不理想。「無論在什麼競技狀態，我都會用最積極的心態來面對自己和大家。」張虹說。

張虹在過去的一個賽季狀態並不在高峰，在當天１５００米后的５００米比賽中，她以３８秒１３的成績位列第五。在她看來，這反而是她整個賽季以來滑得最好的一個單圈。

「賽過１５００米之後腿會感覺特別鈍和粘，這５００米是我整個賽季發揮最好的５００米。雖然成績不是最快的，但我感覺自己最後２００米的優勢又回來了。」張虹說，「這個賽季，我都是在順的狀態下滑的最後２００米，沒有衝勁兒，今天的后２００米讓我找到了原來的自己。」

５００米比賽的最後一個轉彎，同組競爭的選手還領先張虹兩個身位，直道張虹奮起直追，贏對手一個刀尖。

「最後我真是拼了，每一步都喊出聲。我從來沒在滑的時候發出聲音，這次就特別想使勁。不管怎樣，贏了對手就能前進一名。這個賽季以來，我的鬥志沒有像今天這麼高，今天找回這種狀態，對於備戰明年冬奧會來說是非常好的開始。」張虹說。

張虹在奪得索契冬奧會女子１０００米冠軍前的一個賽季狀態起起伏伏，在國際大賽上並不顯山露水。「這是我訓練的正常周期，如果每年都拿前三名， 往往在最需要的時候就拿不到想要的成績了。」張虹說，「我相信教練團隊的訓練方法。我已經拿過一次奧運冠軍，比別人更有信心贏得比賽。」

張虹並不理想的成績也和她的傷病有關。「我不想為比賽失利找藉口，但事實上確實存在傷病困擾。膝蓋和腰，最近都不太好。亞冬會後有一個多月的休整，我想做一些康復，把傷病養好。」