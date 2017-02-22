新華社日本札幌２月２１日電（記者 劉陽 劉寧）札幌亞冬會中國代表團秘書長任洪國２１日在中國短道隊收穫兩金后表示，這兩枚金牌為中國隊備戰平昌冬奧會增添了動力，小將臧一澤甚至有可能是北京冬奧會的「希望之星」。

預賽、四分之一決賽、半決賽、決賽，任洪國當天一場不落地看了中國隊的全部比賽。他賽後接受新華社記者專訪時說：「今天非常高興，中國隊在男、女５００米上都拿到冠軍，這對備戰２０１８年平昌冬奧會也增添了動力。孩子們表現得非常好，尤其是女隊。」

任洪國認為，韓國隊在女子項目的整體實力比我們強，在５００米決賽中，韓國隊的沈石溪盯住范可新並對她使用了一些犯規動作，導致場上局面發生變 化。臧一澤雖然在決賽開始時沒有領先甚至一度排在最後一位，但是她也沒有因此放棄。任洪國說：「臧一澤一直追一直追，始終不放棄，最終還是抓住機會拿下了 ５００米金牌。」

臧一澤今年只有１７歲，剛剛在月初的阿拉木圖大冬會上摘取５００米金牌。任洪國說：「臧一澤很有潛質，２０２２年冬奧會也有希望。她拿下金牌，這對後面男隊比５００米也是一個促進。」

武大靖奪得男子５００米冠軍看起來並不像臧一澤那樣充滿戲劇性，但是任洪國透露，武大靖本賽季更換了起跑動作，他本人很適應這個動作，提高了起跑的穩定性。

展望２２日的最後４項比賽，任洪國說：「今天的兩塊金牌為明天的比賽建立了信心，祝願中國隊取得好成績。」