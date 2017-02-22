新華社日本札幌２月２１日電（記者劉寧 劉陽）臧一澤２１日奪得短道速滑女子５００米冠軍，為中國代表團摘得２０１７年亞冬會第四枚金牌。這位１７歲小將賽后坦言，奪金有些幸運，希望能參加２０１８年平昌冬奧會。

臧一澤說：「這是我第一次參加亞冬會，這也是一個特別大的比賽，感覺很開心。這次奪冠讓自己對這個項目更有了信心，在訓練中會加強短距離的強度，以後爭取在更大的比賽中取得更好的成績。」

這也是中國短道速滑隊本屆亞冬會奪得的第一枚金牌。臧一澤說：「從起跑開始，我就想爭取跑過韓國選手，這樣可以幫助到范可欣。不過，起跑的時候沒有成功。我在最後一圈的時候還是最後一位，衝刺之前想的只是拿到一塊獎牌，（奪金）真挺幸運的。」

當天比賽充滿戲劇性。決賽前三圈一直領先的中國名將范可新和韓國名將沈石溪在最後一圈臨近終點前發生碰撞，賽后被判犯規取消成績。一直在第四位滑行的臧一澤在最後一圈完成對日本選手伊藤亞由子的內道超越，以４３秒９１１的成績最終奪冠。

臧一澤說：「最後衝刺時范可新和沈石溪速度很快，她倆又發生了碰撞，我就衝上去啦。其實，金牌本應該屬於范可新。我們的比賽就是這樣，場上充滿了不確定性，隨時都有意外發生。最後一圈的想法就是拿個獎牌，感覺這回機會比較好，比較幸運吧。」

１９９９年出生的臧一澤是近年來中國短道速滑隊冉冉升起的一顆新星。２０１５年在日本大阪舉行的短道速滑世界青年錦標賽上，臧一澤奪得女子 １５００米銀牌，開始嶄露頭角。２０１６年，她奪得利勒哈默爾冬青奧會女子５００米冠軍。２０１７年２月在阿拉木圖舉行的大冬會上，臧一澤奪得５００米冠 軍。

談到這兩年獲得的一個個佳績，臧一澤說：「很感謝我們的團隊，短道比賽需要隊友間的密切配合。希望以後自己能夠更努力一些，能夠幫助到隊友，幫助到這個團隊。」

對於接下來的目標，這位中國小將說：「我還是挺希望能參加２０１８年冬奧會的。在今後的訓練中我會更努力些，爭取明年成績提高更大些。」