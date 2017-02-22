（中央社台北2017年2月22日電）外媒報導，菲律賓外長雅賽表示，東南亞國家協會（ASEAN）將與中國大陸共同設計一項南海行為準則，東協希望6月前完成制定框架的工作，北京也顯示出渴望完成這一工作的姿態。



大陸環球時報引述外媒報導，雅賽（Perfecto Yasay Jr.）在東協外長會後的記者會，作上述表示。



菲律賓今年接任東協輪值主席國，東協國家外交部長昨天在長灘島舉行非正式會議。



馬尼拉公報21日報導，雅賽說：「在菲律賓看來，我們對於南海行為準則能在今年年中或此後不久完成搭建框架的工作充滿信心。」



「南海行為準則」是對2002年中國大陸與東協簽署的「南海各方行為宣言」的推進和落實。



中國大陸2002年與東協簽署「南海各方行為宣言」，已將制訂「南海行為準則」作為一個目標，雙方也就此舉行了相關工作組的磋商會。中方對條件成熟時探討制定「南海行為準則」持開放態度。



雅賽也透露，東協國家的部長對於中國大陸持續將南海「軍事化」感到不安，並同意應透過制定南海行為準則來管控緊張情勢。



他說，有數名外交部長提及南海仲裁案的結果，認為各方都應予以尊重，但他不願公開他們的身分。



菲律賓於2013年1月將南海爭議提交國際仲裁，去年設於海牙的常設仲裁法院裁決，大陸的南海9段線在國際法之下不具效力。