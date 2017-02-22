中華隊移訓日本 熱身賽倒數4場中央社 (2017-02-22 12:09)
（中央社記者林宏翰台中22日電）經典賽中華隊結束澳洲移地訓練、台灣3場熱身賽，今天休兵，23日清晨全隊搭機前往日本，適應天候、場地，大賽前還有4場熱身賽。
中華隊預賽A組，在南韓首爾的高尺天空巨蛋比賽，預賽3場依序在3月7日對以色列、8日對荷蘭、9日對南韓，在4隊之中力拚前2名晉級第2輪、前進東京。
中華隊從本月6日到16日在澳洲移地訓練，熱身賽3戰全勝；回台灣之後，贏世大運培訓隊1場，與古巴打成1勝1敗，累計5勝1敗。
23日起中華隊轉往日本神戶，兩天練球之後，26日對日本業餘成棒社會人球隊日本新藥隊、28日對新日鐵隊，打兩場熱身賽，3月1日出發前往南韓。
抵達南韓後，中華隊將參加官方熱身賽，場地是巨蛋主球場，分別是3月3日對南韓職棒二軍警察廳隊、5日對韓職二軍尚武隊。
約1個星期的日本移地訓練，最主要是適應攝氏5度以下的氣溫，以及人工草皮的場地。1060222
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