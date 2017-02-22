竊嫌戴故障腳銬求助 警局要求全面更新中央社 (2017-02-22 12:00)
（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣61歲溫姓男子在頭份市大賣場行竊，遭警方移送地檢署偵辦，被無保釋回，但銬在右腿的腳銬卻故障打不開，導致小腿腫漲疼痛求助消防隊員才解圍，警局今天要求儘速汰換。
苗栗縣消防局頭份分隊指出，20日溫男和一名女性友人分別騎乘腳踏車上門求助，溫男行走明顯「一跛一跛的」，並撩起右腳褲管表示，腳踝銬著一支「腳銬」，導致腿部腫漲，稍微按壓碰觸就痛苦不堪。
消防隊員頭一次碰上有人戴著腳銬要求幫忙「解圍」，懷疑案情不單純，趕緊通報警方前往，確認溫男18日在大賣場偷了2塊蛋糕和1瓶咖啡，遭警方依竊盜罪嫌移送，當晚檢察官認為無重大罪嫌，無保釋回，不料腳銬卻故障無法解開。
警方指出，腳銬因使用頻繁，加上竊嫌在移送過程中，疑似有施力扭動鎖扣，即使用鑰匙插入後仍無法開啟，費了一番功夫也僅鬆開左腳，因溫男直嚷右腳「實在太痛了」，會自行處理，員警同意他離去。
不料，溫男回家之後，也無法自行解開，腳銬就陪著他度過2天1夜，最後實在疼痛難耐，生活受到影響，才又前往求助消防隊，花了不到1分鐘就順利「解圍」。
但腳銬故障以及竊嫌戴著腳銬趴趴走的過程，頭份分局並未在第一時間回報，甚至認為腳銬屬於消耗品，並不在意；苗栗縣警察局透過媒體得知後，局長金浩明立即要求，全面汰換老舊故障之「警銬」，並檢討相關責任疏失。1060222
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