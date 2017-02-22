馬來西亞警察總長「卡立」證實，兩名涉入金正男謀殺案的女子，由北韓人員在他們手上「抹毒液」，毒死了金正男。



他又說，涉嫌暗殺金正男的四名主謀已經回到平壤，警方要求北韓逮捕他們。



而另外三名嫌犯還在馬來西亞，其中一個在北韓大使館擔任二等秘書，另一個則在「朝鮮航空公司」工作。



他說，馬國已經要求北韓當局讓警方錄他們的口供，否則會發拘捕令拘捕。



另外，他也證實，金正男的家屬還沒有到馬國認屍。



他表示，警方的調查證實，兩名女嫌犯其實並不是參與惡搞影片拍攝。而是由北韓人員訓練以手塗毒液，毒死金正男後，洗手離開。



