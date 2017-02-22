總統蔡英文18日會見同婚議題正反雙方代表團體後表示，會扛起建立雙方溝通機制的責任。但挺同婚團體20日在「婚姻平權大平台」回應，拒絕不平等又不民主的對話機制，並呼籲回歸立院審議程序。對此，下一代幸福聯盟指出，肯定政府願意促成溝通的誠意，並反駁同運團體拒絕對話根本是同運霸權，不容許社會有其他聲音。

蔡英文上週與同婚議題的正反雙方團體會面後發出5點聲明，除向正反雙方道歉總統的介入過慢外，更指出陳副總統會負起建立雙方對話的機制，期盼有更多社會溝通與法制化的討論等。但由多個挺同團體組成的「婚姻平權大平台」共同聲明拒絕政府向雙方釋出的誠意。

該聲明首先指出，過去就已經歷過正反多次的公聽會和座談會。而就去年的立院加開的2場公聽會、反同婚人士偏激的言論來看，對話只會增加撕裂和對同志社群的傷害。而從總統提供的平台中，可預見又是一個很各說各話和保守官僚假中立的場面。

此外，因總統沒有事先徵詢其他機關和民進黨有地方民代對爭議性平教育的抗議，讓他們質疑這項對話機制能有效推動同性婚姻的民法修正案?並認為執政團應盡快落實同婚政見，澄清謠言，而不是要雙方參與「權責不清、期程不明、程序不明、組成不明的不公平機制進行無效又跳針的所謂溝通。」

他們發出三點聲明：

一、不具平等溝通又無民主正當性的對話機制，既無用又有害，難以實現公平正義。政府機關應主動說明法案政策、澄清謠言。

二、若在婚姻之外另外創設同性伴侶制度，將戕害同志族群憲法保障之人性尊嚴及平等地位， 應該採取目前立法院委員會已初審通過的增訂民法平等適用概括條款的立法模式，簡速平等地保障同性伴侶進入婚姻。

三、應回歸立法院法案審議程序，啟動朝野協商，才有利於公共討論及社會對話。

對此，幸福盟今天回應，首先肯定總統府願意協助社會溝通的誠意，並再次提醒政府切勿再次挑起社會對立。接著，他們反駁同運團體「拒絕對話」聲明，認為「溝通才是解決社會重大歧異的根本之道」。因先前民調顯示同婚議題已是超越各種黨派年齡等重大價值觀的衝突，同運拒絕與廣大民眾對話顯其立場高傲，難道民主社會只准有一種聲音？

幸福盟也指控，同運長期在立法院私底下運作和尤美女等「自詡進步」的立委串連，在全國民眾都還未充分瞭解下就要強過高度爭議的法案。現在總統府已釋出雙方溝通的平台，難道一定要尤美女當總統才滿意？這種拒絕與民眾溝通的態度「這不是同運霸權，那什麼才是同運霸權？」

幸福更進一步指出，同運團體除暗中串連尤美女推動法案外，更向台灣教育界伸手達10年多，「『性別平等教育』之名義偷渡『多元情慾教育』和『同性戀養成教育』」掀起全國家長反對潮，並引發民眾多起向政府各層級抗爭聲浪。

幸福盟也解釋，他們支持保障同志基本權利，但反對更動婚姻定義，特別基於關於下一代公共利益，要改動婚姻家庭均應謹慎，切勿因成人慾望犧牲兒童權益。他們也呼籲，政府應要傾聽最基層的家長心聲，不應躁進立法，並樂見各樣的溝通平台興起，好讓社會大眾有更多瞭解和化解奇異的機會。（李明凱/綜合報導）