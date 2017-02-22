美國最高法院1973年著名的「無名氏告韋德案」（ Roe v. Wade ）判例，是美國墮胎合法化重大里程碑，影響美國社會至今。原告「無名氏」麥考維，從當初酗酒吸毒失婚的單親媽媽，變成女同志，最後竟然急轉彎成為反墮胎基督徒，還上訴最高法院聲請推翻當年判決，精彩的人生轉變直比電影情節。18日她因心臟衰竭於德州去世享壽69歲， 就此結束其戲劇化一生。

麥考維（Norma McCorvey）是一個傳奇女子，《紐約時報》報導說，麥考維來自破碎家庭，聲稱曾多次被親戚性侵，待過感化院。她16歲結婚，但很快離了婚。麥考維生了3個孩子，而孩子們的生父各不相同。她影響美國最大的就是「無名氏告韋德案」（Roe v. Wade），該法案讓墮胎合法化，40多年來已有數千萬女性進行墮胎手術。

麥考維於1980年代出面承認是此案原告，與女同志戀人積極參與支持墮胎運動，並在執行墮胎的診所工作。 1994年她出版自傳《我是無名氏》（I am Roe，暫譯）讓世人了解此案產生的來龍去脈。在自傳中她講述自己因偷錢逃家，在感化學校度過少女時期、16歲結婚但遭家暴，懷著身孕離婚，將生下的長女梅莉莎交由母親監護。1969年她第3度懷孕，決定墮胎，但當時法律並不容許。之後她加入一個爭取墮胎權的組織，她化名無名氏委託律師，指控德州禁止墮胎違憲。麥考維稱自己被強姦，爭取墮胎，但該案被否決，她被迫生下第三胎。1973年，她上訴至美國聯邦最高法院後獲得勝訴。最高法院判決女性墮胎權應受《憲法》隱私權保障，各州不得在婦女懷孕頭3個月限制墮胎。

《華盛頓郵報》說，該案成為美國國內文化戰爭的標誌和美國女性地位的重要分水嶺。不過，其爭議也很大：支持者認為它是為女性爭取權利的標誌，反對者則認為它「授權謀殺」未出生嬰兒。麥考維在自傳中指出，她出庭時指自己被強姦其實是謊言，其實只是想墮胎合法化順利通過才扯謊，她表示自己前半生，生活過得很糜爛，自承曾酗酒吸毒，成為同性戀，也一度自殺未遂。

出人意外的，在自傳出版翌年，麥考維卻在媒體鏡頭前受洗成為基督徒，也因信仰而結束與同志戀人的關係；1998年她改信天主教，也從墮胎倡導者轉變為反對墮胎者。她走遍全美鼓吹反墮胎，也向最高法院聲請推翻「無名氏告韋德」判決，但在2005年遭駁回。奧巴馬在任期間，麥考維出席過國會聽證會，狠批奧巴馬贊成墮胎權的立場， 2009年她兩度因參與反墮胎示威時被捕。

信仰上帝後的她曾表示，反對在任何情況下墮胎，「即使遭強暴而懷孕，那仍是一條生命。妳不能扮演自己的上帝」 。雖然她已去世，但在美國眾多反墮胎組織仍為自己的信念而努力，希望在新任總統執政下，能夠制定相關法令減少墮胎現象，讓更多小生命有機會來到這世界上。（吳雯淇 /綜合外電報導）