英國東北部達勒姆郡（Durham）一名女同志因為在酒吧向2名與她共舞女性索吻遭拒，竟惱羞成怒出手打傷對方，連對方幫忙勸架的4名朋友也一齊爆打，其中一人還被打至面癱。

28歲的麥克勞德（Kimberly McLeod）在哈特爾浦（Hartlepool）一間酒吧Loons 飲酒作樂時，誤以為2名與她跳舞的女性對她有意思，就突然抓住對方強吻，但隨即遭到拒絕，她竟一時惱羞成怒出手打人，盛怒中的她連這兩名女性的 4位女性友人們也不放過，連帶的也一起爆打。

其中一名女老師受害者，她被打到鼻子爆裂、甚至導致面部癱瘓，她在法庭上表示，「我無法理解為何一個人會因為這樣就懷恨在心，還恨到要發動攻擊。我想知道她為何會這樣隨便攻擊她人。」她補充：「我只感謝一件事，那就是這起攻擊事件必非針對我個人行為，而是她個人性格問題」。

另外一名受害者琳（Lynn Dalton）表示，在她拒絕讓麥克勞德親她後，對方和他的同性伴侶就立即抓住她的臉跟頸部猛打，再狠狠砸到地上，鮮血頓時不斷的從鼻子流出來！她驚恐的回憶道：「其力道之大「感覺自己像是被一名男人打」。

麥克勞德被控6項襲擊及2項性侵罪名，法官表示，麥克勞德無緣由的發起數次攻擊，以及性騷擾被害人們證據明顯，而被告麥克勞德也當庭認罪。被告認罪後被判囚8個半月，緩刑2年，還得向每個被他毆打的被害人支付150英鎊（約台幣5730元）的賠償金。（吳雯淇／綜合外電報導）