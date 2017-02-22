女同志索吻、性騷繞被拒 爆打無辜6女Kairos 風向新聞 (2017-02-22 09:50)
英國東北部達勒姆郡（Durham）一名女同志因為在酒吧向2名與她共舞女性索吻遭拒，竟惱羞成怒出手打傷對方，連對方幫忙勸架的4名朋友也一齊爆打，其中一人還被打至面癱。
28歲的麥克勞德（Kimberly McLeod）在哈特爾浦（Hartlepool）一間酒吧Loons 飲酒作樂時，誤以為2名與她跳舞的女性對她有意思，就突然抓住對方強吻，但隨即遭到拒絕，她竟一時惱羞成怒出手打人，盛怒中的她連這兩名女性的 4位女性友人們也不放過，連帶的也一起爆打。
其中一名女老師受害者，她被打到鼻子爆裂、甚至導致面部癱瘓，她在法庭上表示，「我無法理解為何一個人會因為這樣就懷恨在心，還恨到要發動攻擊。我想知道她為何會這樣隨便攻擊她人。」她補充：「我只感謝一件事，那就是這起攻擊事件必非針對我個人行為，而是她個人性格問題」。
另外一名受害者琳（Lynn Dalton）表示，在她拒絕讓麥克勞德親她後，對方和他的同性伴侶就立即抓住她的臉跟頸部猛打，再狠狠砸到地上，鮮血頓時不斷的從鼻子流出來！她驚恐的回憶道：「其力道之大「感覺自己像是被一名男人打」。
麥克勞德被控6項襲擊及2項性侵罪名，法官表示，麥克勞德無緣由的發起數次攻擊，以及性騷擾被害人們證據明顯，而被告麥克勞德也當庭認罪。被告認罪後被判囚8個半月，緩刑2年，還得向每個被他毆打的被害人支付150英鎊（約台幣5730元）的賠償金。（吳雯淇／綜合外電報導）
關鍵字：
下一則：毒殺金正男 北韓生化武器獨步全球
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
RaBEANCO 手拿包．PLUS. 手拿包．playboy 手拿包．SUKI 手拿包．MIU 手拿包．DUNHILL 手拿包．PRADA 手拿包．PARiS 手拿包．LOHAS 手拿包．手拿包 DIOR．BURBERRY 格紋 手拿包．grace 手拿包．ps1 手拿包．polo 手拿包．KATE 手拿包．FENDI 手拿包．ipad 手拿包．KEITH 手拿包．DF 手拿包．Julia 手拿包．CK 手拿包．olive 手拿包．KIRO 手拿包．COACH PVC 手拿包．CHANEL 手拿包．SOHO 手拿包．mit 手拿包．JoYcE 手拿包．Diana 手拿包．BV 手拿包
- 【12H】駭客全罩半罩可調式雙鏡片安全帽T796A+(黑藍M)
- Turbo Body─強效鋅-(60顆/瓶) 六瓶組
- 【文創集】艾德蒙 時尚4尺柚木紋大茶几
- 【CITIZEN 星辰】光動能碼錶計時男錶(CA4285-50H 黑)
- DIOR眼鏡 優雅極致/琥珀#CD3252 086
- AS 戴爾多段調整網布辦公椅
- BOTTEGA VENETA眼鏡 完美品味/琥珀-編織透棕#BV6030F MW9
- 【ACER宏碁】VX5-591G-5703 15.6吋FHD i5-7300HQ四核心 8G
- Rebecca Bonbon 日本狗頭包 越洋情話系列。絲巾鎖頭波士頓
- TeicNeo - Cobble apple微型耳機擴大器(ipod.ipad.iphone適
撥錯電話譜戀曲 印尼28歲男娶82歲婦【中央社】
殺金正男越南女嫌 曾上選秀節目露半球【NOWnews今日新聞】
金正男遇害 專家：長子金韓松非常危險【中央社】
大雨洪患 舊金山一帶淹水 1萬4千人疏散【中央社】
美媒：北京修法限潛艦恐引美中核對峙【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》