2月21日，第18屆農心杯三國圍棋擂台賽上海站決勝階段首局比賽（總第10局）於上海大酒店進行，結果韓國隊主將朴廷桓九段執白第196手中盤戰勝日本隊主將井山裕太九段取得了二連勝。賽後有棋友表示井山的棋很正，而且棋非常有力量，他的實力被低估了。還有棋友覺得井山是一手棋導致了局面落後。以下為更多棋友精彩評論：

今日在線夏海濤[北京 海淀區]

首先范老闆是先鋒，自己輸了後面還有人，心理壓力小；其落後次早期的對手也稍微弱一些。小朴現在輸了就突然死亡，又是碰的後期高手。。。概率肯定想對低。要是這次他真能力挽狂瀾，那也算鳳凰涅槃，再沒人說他心理素質不行了

程葉偉先生[北京 東城區]

說實在的，沒有誰敢說自己100%有把握能贏得了小朴。范老闆能達成7連勝，為什麼朴填子不能再來個6連勝呢？。。。。所以，明天白飯加油

谷林無悔[[北京 東城區]

范要是勝了，連笑就沒機會了。

多曼lee

兩飯贏拉麵

白鷺的蝸殼[湖南 張家界]

一手棋導致局面落後！

岩一民[湖北 武漢]

井山的棋很正哦，而且也有力量和搏殺

棉夾

被低估的井山