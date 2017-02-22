實戰6+3複式+大單11+4複式+精選1注推薦

超級大樂透第17019期開出獎號為:02,06,14,23,25+02,10

17020前區分析：

頭：上期開出02，本期看好03或者04開頭。

尾：上期開出25,本期看好33或者34收尾。

重號：上期開出兩個重號，本期不看好重號開出。

鄰號：上期開出1個鄰號，本期看好鄰號03、24開出1-2個。

前區膽碼：金膽04銀膽08。

17020期後區分析：

大小：上期開出大小數組合，本期同樣看好大小數組合。

單雙：上期開出雙數組合，本期傾向單數表現。

跨度：連續2期開出大跨度，本期繼續傾向大跨度。

和值：上期開出和值12，本期關注和值維持震蕩。

後區膽碼：金膽03 銀膽09

四碼定後區推薦：02,03,08,09。

綜合推薦

17020期小複式實戰6+3推薦：03,04,08,12,24,34|02,03,09

17020期11+4大單：03,04,08,12,24,27,28,29,30,33,34|02,03,08,09

精選1注：

03,04,08,12,24+03,09

（500彩票網）