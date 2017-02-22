【環球網綜合報導】據英國《每日郵報》2月20日報導，在美國科羅拉多州的一場滑雪比賽上，一匹馬被無人機激怒失控衝進人群，致使3人受傷。

據報導，一架無人機在人群和馬群上空飛行，因飛的非常低而惹怒了一匹馬。馬被激怒后飛快奔跑，而觀眾和比賽場地之間並沒有安全防護物，因此它得以衝進人群，最終致使3人受傷，其中兩人傷勢嚴重，已被送往醫院。（實習編譯：榮海穎 審稿：朱盈庫）