「幸運來的太快，就像龍捲風……」在北外環葯山公園第37010462號投注站中，一位來濟南不久的外地彩友收到一份意外的驚喜，在一張複式彩票中贏得夢寐以求的雙色球頭獎。近日，這位中獎彩友賈先生（化姓）和女友一同領走了525萬頭獎獎金！

1月22日晚，雙色球第2017010期公佈開獎結果，紅號：「05、08、19、25、28、30」藍號：「07」。當期山東彩市獨中兩元，其中一注頭獎喜降濟南，這也是今年濟南彩市所誕生的第一枚雙色球頭獎。然而，此次獲得幸運的賈先生對當晚開獎結果並不知情，因為他正與多年不見的朋友杯酒言歡。直到第二天女友幫忙整理彩票時，才發現了這張給他帶來幸運的中獎彩票！

據了解，這位賈先生並不是濟南人，幾天前和女友來到濟南看望朋友。白天和朋友見了面，濟南的千佛山、趵突泉景點逛了遍。到了晚上，賈先生喜歡來到離酒店最近的北外環葯山公園第37010462號投注站，因為那裡有最讓他流連忘返的雙色球玩法。

1月22日下午三點多鍾，賈先生趁女友逛街時間，獨自來到0462號投注站。在購買了幾張彩票之後玩弄手機時，他又發現了一張往期「複式投注」的雙色球彩票照片。於是，賈先生憑感覺將這張彩票中的藍號改為「07」，離開彩票站前，臨時決定投注這張「複式彩票」。但他萬萬沒想到，當晚雙色球開獎號碼不偏不倚的落在這張「臨時決定」的彩票中，而且還是自己夢寐以求的雙色球頭獎！「我平時大意慣了，有時候一天買幾張彩票都會忘記，更別提每天都會兌獎。這次多虧了女友心細，不然真有可能錯過這次頭獎！」賈先生說。

在濟南短暫的幾天時間，賈先生不僅見到朋友，還意外領走令人羡慕的雙色球525萬獎金。真可謂是不虛此行！對他來說，濟南這座帶給他幸運的城市，無疑是最美好的，也是終身難忘的！（山東彩票網）