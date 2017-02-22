午報:火箭交易得到湖人最強火炮北京新浪網 (2017-02-22 12:12)
火箭交易得到湖人最強火炮 送出連長+首輪簽詳情>>
據雅虎體育報導，休斯頓火箭和洛杉磯湖人達成了一筆交易，火箭送出小前鋒科里-布魯爾以及1個首輪選秀權，從湖人換來路易斯-威廉姆斯。隨著交易截止日的臨近，湖人隊的昔日最佳第六人路易斯-威廉姆斯成為市場上的搶手貨。就在今天早些時候，據《籃球內幕》記者邁克爾-斯科特透露，火箭隊也有意得到路威。
曝切爾西和孔蒂完成續約 老闆阿布點頭：長留他 詳情>>
老闆開心，自然要所有表示，據義大利媒體《全市場》報導，切爾西已經和孔蒂完成了續約，這位義大利主帥的合同被延長了一年，截止2020年夏天到期。毫無疑問，這是對孔蒂本賽季出色的表現的獎勵。
特維斯警示魯尼:來中國要想清楚 賺錢多但不開心詳情>>
《每日郵報》、《太陽報》等媒體均確認，曼聯已經給魯尼轉會開綠燈，允許他的經紀人和中超球隊商談轉會事宜。曼聯隊長很可能將會在近期，以3500萬英鎊的價格加盟中超。不僅如此，魯尼還將會超越目前周薪達61.5萬英鎊的特維斯，在中超領到足壇最高薪。但就在這個節骨眼上，《鏡報》卻直接警告魯尼——小心去中超后不開心。
歐洲金靴排名：梅西攜兩鋒霸排第一 C羅排第21詳情>>
在對萊加內斯梅開二度后，梅西甩掉了自己的好友蘇亞雷斯，獨自登上了本賽季西甲最佳射手的寶座，而在歐洲金靴獎的排行榜上，他也排到了第一。目前梅西在西甲已經打入了19球，進球數不是五大聯賽最多的，但在歐洲金靴獎的榜單上，沒有人能超越他。和梅西並列榜首的是兩位來自意甲的球員哲科和伊瓜因，他們也都是打入19球。意甲和西甲都是1球得2分，因此梅西、哲科和伊瓜因目前都積38分。
巴薩名宿：梅西六個月前就續約了 力挺恩里克詳情>>
「梅西六個月前就已經續約了。」在接受採訪時，斯托伊奇科夫如此說道。這樣的言論顯然是讓人吃驚的，因為根據西媒此前的報導，梅西父親和巴薩方面還沒有就續約展開正式談判，所以斯托伊奇科夫很可能只是在開玩笑，據說斯托伊奇科夫當時也是笑著說的。
FIFA聚焦東方女帥:樹立女性教練旗幟 已成為焦點詳情>>
亞冠聯賽正式打響，廣州恆大也將在自己的主場迎戰第一個對手東方SC。雖然對手的實力算不上強大，但是陣中有一個人可謂吸引了場外不少的目光，她就是東方隊主帥陳婉婷。作為亞冠聯賽中唯一的一位女性教練，陳婉婷日前接受了國際足聯的專訪，國際足聯也對這位女帥做出了很高的評價。
新賽制讓CBA季後賽懸念大增 半決賽也改7戰4勝詳情>>
CBA季後賽本周五將開戰。與此前賽季不同，本賽季的CBA季後賽賽制進行了改革，半決賽由原來的5戰3勝制改為7戰4勝制，總決賽的7場比賽賽制，由原來的2-3-2改為2-2-1-1-1，比賽的懸念將更大。
網傳寧澤濤奧運后被調整回海軍 公函列三項錯誤詳情>>
網上一封標題為「關於寧澤濤返回海軍隊訓練的函」曝光，文頭和落款蓋章為「國家體育總局游泳運動管理中心」，簽署日期為2016年10月18日，即里約奧運會之後。
網友列舉寧澤濤被開除六大疑點 公函真偽待考證詳情>>
今天上午一封標題為「關於寧澤濤返回海軍隊訓練的函」在網路曝光，文中稱調整寧澤濤回海軍隊，並清晰列舉了寧澤濤的三項「錯誤」。此函曝光后遍引起不少網友質疑，並分析指出了這篇公函的各項錯誤。
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畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》