年僅22歲的葡萄牙飛翼布魯馬可以說是整個歐洲的潛力之星，經歷了在加濟安泰普體育和皇家社會的兩年外租鍛煉之後，本賽季布魯馬回歸到了加拉塔薩雷效力，在迄今為止的18場土超聯賽中打進了7球，這位被譽為「新C羅」的葡萄牙邊鋒逐漸受到了全歐洲豪門俱樂部的青睞。

此前拒絕了桑德蘭俱樂部的邀請，布魯馬真正的夙願是能夠有朝一日效力曼聯，對此，加拉塔薩雷俱樂部主席納茲弗格魯勸誡這位年輕的飛翼，想要去曼聯還得猛練啊。

「布魯馬的目標就是希望未來能夠加盟曼聯，不過要實現自己夢想的話，他需要做的還有很多，他需要在比賽中得到改變。」

（Alduin）