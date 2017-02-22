日期:2月22日消息，世界羽聯黃金系列賽瑞士公開賽簽表出爐。奧運冠軍諶龍和大馬一哥李宗偉選擇休戰，林丹、張楠領銜出征。三項雙打，國羽均派出最強組合出戰，在抓緊磨合的同時，力爭冠軍。

男單方面，李宗偉、諶龍、丹麥雙雄約根森和阿塞爾森休戰。林丹位列賽會頭號種子，首輪對陣克羅埃西亞選手杜科尼亞克，順利過關幾無懸念。隨後，超級丹將迎來日本選手渡邊航貴和捷克人魯迪克之間的勝者。緊接著第三輪和1/4決賽，很難有選手阻擋林丹晉級4強步伐。而7號種子黃宇翔同樣處在上半區，前兩輪對手實力一般，正常發揮將與16號種子丹麥好手霍爾斯特相遇。如能順利過關，黃宇翔將極有可能對陣3號種子印度好手賈亞拉姆。小將想要與林丹會師半決賽，必須闖過這關。

下半區，石宇奇位列2號種子，首輪對陣捷克選手費羅利希，隨後將面對印尼人羅加爾斯基和伊朗選手斯科特之間勝者的挑戰。如能順利過關，石宇奇將極有可能對陣丹麥新星安東森。9號種子在上周結束的歐洲混合團體錦標賽中幫助丹麥隊第16次折桂，實力不俗。而10號種子喬斌同樣在這一半區，首輪對陣丹麥人湯姆森，隨後很有可能對陣印度選手維爾瑪，如無意外，第三輪將與另一位印度選手普蘭諾伊交鋒。如果石宇奇和喬斌均能闖過第三輪，那麼兩人將為一張4強席位展開爭奪。

女單方面，3號種子陳雨菲前兩輪對手實力不強，如能正常發揮，晉級第三輪懸念不大。隨後，她將很有可能與中華台北選手許雅晴爭奪一張4強門票。另一位小花陳曉欣首輪遭遇4號種子新加坡好手梁曉瑜。此外，張藝曼和蔡炎炎將出戰資格賽。而本次比賽的頭號種子是印度名將內瓦爾，她首輪迎來一位芬蘭選手的挑戰。

男雙方面，柴彪/洪煒位列賽會頭號種子，首輪對陣印度組合馬努/瑞迪。2號種子李俊慧/劉雨辰首輪迎戰大馬組合王耀新/張御宇，劉成/張楠首戰俄羅斯組合德雷明/吉拉切夫，不出意外，兩對中國組合將很有可能在次輪上演德比大戰。

女雙方面，陳清晨/賈一凡位列賽會頭號種子，首輪對陣俄羅斯組合切科娃/莫洛佐娃，包宜鑫/於小含首戰遭遇8號種子印尼組合瑪哈德維/蒂亞拉。

混雙方面，中國隊兩對強檔出戰，頭號種子鄭思維/陳清晨首戰印尼組合阿爾弗蘭/安妮薩，隨後對陣兩對資格賽組合之間的勝者。而5號種子張楠/李茵暉首戰東道主組合夏勒/布爾卡特，兩對中國組合分處上下半區，能否會師決賽，值得期待！

（空山鳥語）