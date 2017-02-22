日期:21日，2017年札幌亞冬會迎來了第二個比賽日的爭奪，中國軍團在短道速滑項目上終於開齋。隨著臧一澤摘得亞冬會短道速滑女子500米金牌，中國隊實現了該項目的七連冠，她也成為第六位在亞冬會奪得該項目冠軍的中國選手。從近四屆冬奧會與近幾屆亞冬會的成績來看，女子500米項目無疑是中國短道速滑隊的最強項。此外，開幕式擔任旗手的武大靖在短道速滑男子500米項目上以打破亞洲紀錄的表現力壓群雄，登上最高領獎台。

在冬季項目中，中國隊在短道速滑擁有著世界級水平，中國隊第一枚冬奧會金牌就來自女子短道速滑500米。從2002年大楊揚在該項目首次封后開始，中國隊已經實現了這個項目冬奧會四連冠。而在亞冬會上，中國隊在這個項目上同樣擁有超強的實力。

參加短道速滑女子500米決賽的8名選手分為兩組。中國隊在短道速滑項目擁有集團優勢，參加A組決賽的兩名中國選手范可新和臧一澤以及參加B組決賽的郭奕含都有衝擊金牌的實力，構成了「三保險」。一直領先的范可新因為與韓國選手發生碰撞而意外摔倒，但在最後時刻後來居上的臧一澤頂住了壓力，超過日本選手伊藤亞由子后率先衝過了終點線。她的成績也壓過B組的第一、韓國選手崔敏靜，最終獲得金牌。

剛剛在月初的大冬會上奪冠，此次又贏得了亞冬會金牌，這讓17歲的臧一澤有點意外。臧一澤說：「其實今天原本是想早點超過日本選手，這樣爭取幫到范可新，最後一個彎道的時候我感覺金牌已經屬於范可新了。其實我也是在出現意外的上一個彎道剛超過日本隊的隊員，然後馬上追上前面的方陣，剛追上就看到了前面有些碰撞，順著速度從裏面找到了機會。」此外，臧一澤也特別感謝了B組的隊友郭奕含，正是在半決賽中郭奕含成功壓制住了韓國對手，才保證兩名隊員同時進入A組決賽。

去年，臧一澤在利勒哈默爾冬季青奧會上也是在不被看好的情況下拿到金牌。時隔一年，她又將神奇表現複製了一遍。談到未來，臧一澤躊躇滿志：「這是我第一次參加亞冬會，得到金牌很榮幸，這會讓我以後更有信心，我想參加明年冬奧會，接下來我也會在訓練中更努力一些，希望能繼續幫助到隊友，幫助我們團隊。」

爭議

范可新與對手發生身體接觸被罰

短道速滑比賽中，選手之間發生身體接觸是一個大概率事件。21日，女子短道速滑500米比賽中，一直領先的范可新在與韓國選手沈石溪的較量中發生身體接觸，最終兩人雙雙被罰。賽后，范可新復盤比賽稱，沈石溪有意將自己擠出賽道，屬犯規在先。

賽程前半段，范可新領先，與沈石溪之間保持著比較大的距離，但隨著比賽的進行，沈石溪逐漸追上了范可新。爭議的一幕發生在最後一圈，當時沈石溪試圖超越范可新，然而卻將范可新擠開。隨後范可新也做出了手部阻擋沈石溪的動作，這一幕被當值裁判看在眼裡，賽后，兩人雙雙被判犯規，受到處罰。

回憶起當時的情況，范可新表示：「當時我沒有給她機會，最後一圈的時候她（沈石溪）外道加速，入彎道時我領先，她強行用身體靠我，把我往外推。」這次身體接觸導致兩人均受到處罰，讓范可新感到十分不滿：「如果她沒碰我，就這麼正常滑下來，冠軍也基本上歸我了。」

但范可新也表示：「這也給我一個警告，下一次比賽時，最後一圈絕對不給對手留機會，自己必須變得完美。」在范可新看來，這些偶然的背後又存在必然，她說：「濛姐（冬奧會冠軍王濛）那個時代500米比賽時她一個人就可以超過所有人，後面的人只能去爭奪二、三名。現在大家的實力差距不是很大，所以比賽才會發生這麼大的變化。」她頓了頓，又說：「還是那句話，只有讓自己變得更強大，把後面的人甩得更遠，才能取得冠軍。」

當然，范可新也並非一無所獲，在短道速滑500米半決賽中，她滑出了43秒371的好成績，令師姐孫丹丹於1999年創造並保持18年之久的原亞洲紀錄作古。

人物

旗手武大靖獲讚「冰上博爾特」

女隊在短道速滑500米表現出色，男隊也不甘落後。日期:21日，武大靖在男子短道速滑500米項目上一騎絕塵，為中國短道速滑隊奪得本屆亞冬會的第二枚金牌，同時幫助中國隊實現該項目亞冬會「四連冠」，還以40秒764的成績打破亞洲紀錄。

開幕式上，中國隊第一個出場，領著中國軍團的，就是旗手武大靖。談到擔任旗手的體驗時，他表示：「這是榮譽和責任，也幫我圓了個夢。我很期待亞冬會的比賽，我也會拼盡全力，做好自己。」在20日的比賽中，武大靖已經在男子1500米的比賽中奪得一枚銀牌，他更期待自己能站上領獎台的更高位置。

衝過終點線的一刻，武大靖總算是圓了自己的冠軍夢。他躺在冰面上縱情慶祝，在接受採訪時，他表示：「我很期待這個冠軍，當然，我現在還不能太過放鬆，因為接下來還有接力比賽的冠軍要爭取。所以，我還要緊張起來。」

這是武大靖的亞冬會首秀，他已經斬獲了一金一銀。武大靖用近乎滿分的成績交出了自己的答卷。在短道賽場，武大靖的狀態也越來越好，已經有人將「冰上博爾特」的綽號送給了他。按照這個速度，我們有理由期待武大靖在平昌冬奧會的發揮。

看到自己的愛徒登上冠軍領獎台，見慣大場面的短道速滑隊主教練李琰給隊員們潑了一下冷水：「高興一下就好了，這畢竟是亞冬會。以後還有更重要的比賽。」顯然，李琰知道，亞冬會對中國短道隊來說，是一次中考，終極大考還要看一年後的平昌。

南方日報記者 金朱璽