日期:2月22日消息，中超冬季轉會窗口將在本月底關閉，中超引援進入衝刺階段。一些外援可能會在冬季轉會期離開中超，也會有新的外援近期來華踢球，一些球員近期收到了中國報價。今日轉會飛訊主要包括，據捷克媒體「aktualne.cz」報導，捷克國腳前腰博雷克-多奇卡爾將來到中國接受河南建業的體檢，河南建業的報價是2.3億捷克克朗，約合6200萬元人民幣。據《圖片報》等多家德國媒體報導，天津權健有意引進目前排名本賽季德甲射手榜第2位的法國中鋒莫德斯特，報價4000萬歐元，但科隆經理約爾格-施馬特克明確表示拒絕了這份報價。

據捷克媒體「aktualne.cz」報導，捷克國腳前腰博雷克-多奇卡爾將來到中國接受河南建業的體檢，河南建業的報價是2.3億捷克克朗，約合6200萬元人民幣。在相關報導中提到，博雷克-多奇卡爾將在未來幾天前往中國接受河南建業安排的體檢。博雷克-多奇卡爾可能成為歷史上捷克足球運動員轉會費排行榜排第12位的球員，河南建業為得到博雷克-多奇卡爾，開出了2.3億元捷克克朗的報價。博雷克-多奇卡爾所效力的布拉格斯巴達拒絕對這種消息發表評論。中國的轉會窗口將在2月28日關閉。

博雷克-多奇卡爾，現年28歲，身高1.82米，捷克國籍，司職前腰等中場位置，踢球風格與蘭帕德相近，曾效力拉格斯拉維亞、科尼亞、羅森博格等俱樂部，2013年加盟布拉格斯巴達，2016-2017賽季代表布拉格斯巴達出場22次打入4球並有9次助攻。作為捷克國腳，博雷克-多奇卡爾累計代表捷克國家隊出場29次打入6球。目前，德國足球數據網路媒體《轉會市場》給博雷克-多奇卡爾標出的評估身價是350萬歐元。從捷克媒體的報導來看，博雷克-多奇卡爾很可能填補伊沃離隊后留下的空缺。

近日，據《踢球者》等多家德國媒體報導，現效力於德甲科隆俱樂部的法國中鋒莫德斯特收到了一份4000萬歐元報價，報價來自中國俱樂部。如今，據《圖片報》等多家德國媒體的消息，追求莫德斯特的中國俱樂部是天津權健。不過，科隆經理約爾格-施馬特克明確表示拒絕了這份報價，「很顯然，有很多錢，但有比錢更重要的東西。我們權衡之後達成了一致，拒絕了這份報價。」莫德斯特與科隆續簽的合同直到2021年，這份新合同中沒有解約條款，這就意味著不存在支付解約金就能強行帶走莫德斯特的可能性。

莫德斯特，法國國籍，司職中鋒，現年28歲，體重73公斤，身高1.86米，2016-2017賽季代表科隆俱樂部出場24次打入19球，其中，本賽季德甲聯賽出場21次打入17球，進球數與奧巴梅揚相同，比萊萬多夫斯基多1個，暫時排在德甲射手榜第2位。目前，德國《轉會市場》給莫德斯特標出的評估身價是1200萬歐元，他曾經與北京國安傳過緋聞。

據義大利媒體《全市場》援引《天空體育》的報導，天津權健仍然沒有放棄引進卡利尼奇的計劃，已經提交了一份新的報價，這份新報價非常接近卡利尼奇的解約金數額。卡利尼奇在上個月再次表示自己希望留在佛羅倫薩，金錢不是生活的全部，自己不值5000萬歐元，拒絕了天津權健的報價。

近日，足球數據統計網站「clubworldranking」發佈了2017年第8期世界足球俱樂部教練排名，全北現代主教練崔康熙高居世界第5位，再次刷新亞洲教練的最高排名。而中超教練中排名最高的也是一位韓國教練，江蘇蘇寧主教練崔龍洙排名世界第19位。廣州恆大主教練斯科拉里排名第39位。深圳佳兆業主教練埃里克森排名第44位，比曼聯主帥穆里尼奧排名高1位。在中國教練方面，河南建業主教練賈秀全是排名最高的中國教練，排名世界第232位。李鐵排名世界第271位，馬林排名世界第273位。

此外，「clubworldranking」還發佈了2017年第8期全球射手排行榜，上海上港的武磊成為排名最高的中超球員，排名第43位。而排名最高的亞洲俱樂部球員是阿德里亞諾，他效力於中甲石家莊永昌。共有4名中超球員進入全球射手排名前100位，除了武磊以外，還有3名中超外援進入百強。廣州恆大外援高拉特排名第55位，上海申花外援特維斯排名第58位，在客場1-0戰勝FC首爾的亞冠比賽中打入制勝球的上海上港外援胡爾克排名第100位。

（李哲）