今日科技爆料人士@老爆科技在新浪微博放出一條消息，稱魅族將參加即將於巴塞羅那召開的MWC 2017，如果消息屬實，那麼這將是魅族首次參加MWC會議。此外，爆料人還稱魅族創始人黃章將親自出席會議，並表示魅族可能以「憋了很久的大招」、「黑科技」的方式亮相，目前該消息還未經魅族官方確認。

事實上，國產手機廠商參加MWC大會已經不是新鮮事了，包括此前的華為、中興、小米以及華碩等品牌均有過在MWC亮相的經歷。而作為國產手機廠商主力軍之一的魅族，帶著產品走向MWC也意味著走向世界舞台，似乎也是情理之中。

就在前幾日，魅族於國內發佈了配備18W快充的千元智能手機——魅藍5s，回顧去年魅族頻繁的召開發佈會並推出新品，今年是否參加MWC目前尚不確定。此外，回顧去年魅族與高通和解，今年會不會在智能手機方面有所合作也存在未知數。