NBA／新官上任即出招 湖人送走砍將WilliamsNOWnews今日新聞 (2017-02-22 11:37)
湖人球團在22日人事大異動，原是球團顧問的隊史傳奇名宿Magic Johnson正式入主，接任籃球事務運營總裁一職，新官上任的Johnson馬上有動作，交易陣中最佳第六人Lou Williams。
根據《ESPN》的報導，湖人將Williams送至火箭，換來Corey Brewer以及一枚首輪選秀權。
Williams本季在湖人打出生涯最佳表現，在24.2分鐘的平均上場時間中可以攻下18.6分2.3籃板3.2助攻，三分球命中率38.6％也是生涯新高。
至於Brewer本季則是陷入低潮，即便身處跑轟大師Mike D'Antoni的戰術體系之中，平均得分仍創下生涯新低的4.2分，本季並有多次單場得分掛蛋的紀錄。
Williams來到火箭之後可望和Eric Gordon組成最佳的板凳暴徒連線，兩人都是本季最佳第六人的競爭人選，Gordon本季平均可攻下17.2分，在替補球員得分排行榜中排名第2，而第1名正是Williams。
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