▲清泉崗機場驚現毒品，引起社會各界關注。對此，中國國民黨立委江啟臣今（22）日呼籲國防部不可「睜一隻眼、閉一隻眼」，他也質疑，若部隊被毒品滲透，這樣的國軍，「還能作戰嗎？」（圖／記者陳彥驊攝,2017.02.22）

清泉崗機場驚現毒品，引起社會各界關注。對此，中國國民黨立委江啟臣今（22）日呼籲國防部不可「睜一隻眼、閉一隻眼」。江啟臣質疑，若部隊被毒品滲透，這樣的國軍，「還能作戰嗎？」

媒體報導，基地人員日前巡場時，在行政大樓旁道路，陸續發現有數十個透明塑膠夾鍊袋，裡面裝有疑似粉末狀毒品與吸食器，經通知台中憲兵隊將夾鍊帶回檢驗後，證實為安非他命。

針對此事，國民黨立法院黨團召開記者會，呼籲蔡政府嚴正以對，並允諾將提出修法，加重軍人使用、販售毒品的刑責。

江啟臣呼籲，這件事情國防部千萬不能夠敷衍了事，不可以「睜一隻眼、閉一隻眼」的心態來看待。他說，校園毒品氾濫就算了，這件事情的爆發不免讓人質疑，難道現在部隊也染毒？國防部對相關情勢究竟有無掌握？

江啟臣表示，坊間都有傳聞指出，有些義務役士兵在入伍驗尿時，會拿別人的尿去驗，最終只有萬分之8的士兵有反應，國防部應當進一步掌握。他直言，除了義務役士官兵以外，若志願役士官兵，也被毒品滲透，那危害絕對比飛彈還可怕，對國防威脅不容小覷。

江啟臣提醒，國防部應注意，是否有人刻意要做這樣的事情；並且了解軍中是否有集體吸毒、販毒的情形，否則的話，三級毒品就可以擊垮台灣的軍隊，根本不需要飛彈、航母，「買這麼多武器，還能作戰嗎？」