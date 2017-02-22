記者葉志成／桃園報導

日本高松青年會議所一行人由西村周子理事長帶領下，於2月20日上午來訪桃園市政府青年事務局，與陳家濬局長針對青年發展等各項議題相互交流。西村周子理事長表示：「香川縣和桃園市為姐妹縣市，而香川縣觀光協進會會長三矢昌洋也是高松青年會議所的前會長，雙方的緣份很深，這趟來青年局是學習桃園青年的經驗，及觀摩桃園青年在創新創業、公共參與及國際交流等各方面的發展成果。」

在參訪過程中，除了聽取青年事務局的簡報說明，西村周子理事長等貴賓也參觀了桃園首座青年創業基地，包括內部的各項硬體規劃、課程運作、新創團隊營運等，西村理事長一行人非常讚美基地內的各項規劃，直說這個空間充滿了年輕人的氣息。

青年事務局局長陳家濬表示，很歡迎高松青年會議所的成員們來訪，去年鄭市長文燦曾率團出訪日本，並與香川縣知事濱田惠造共同簽署《桃園市與香川縣交流協定》，雙方未來將就文化藝術、觀光、音樂、教育、體育及青年事務等各領域持續深化交流。

陳局長指出，市府鼓勵青年學子善用政府資源，踏出台灣走向世界，開拓自己的國際視野，也期望與地球村的國際青年保持互動，相互切磋交流。而陪同的一德國際青年商會也表示，希望未來能與高松青年會議所多多交流學習。