2016年11月24日，哥倫比亞政府與左翼反對派游擊隊「哥倫比亞革命武裝力量」(FARC)在首都波哥大(Bogota)簽署和平協議，結束長達52年的內戰及血腥衝突。哥國政府今(22)日表示，FARC將從3月1日起解除武裝，展開歷史性的進程。

法新社報導，哥倫比亞武裝部隊將領佛羅雷茲(Javier Florez)表示，根據革命軍與政府軍達成的和平協議，革命軍將在3月1日繳交30%的武器，5月1日政府軍收回另外30%，6月1日完全戒除武裝，為超過半世紀的內戰正式畫下句點。

哥倫比亞革命武裝力量(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)，是哥倫比亞的一支反政府左派武裝游擊隊，成立於1964年。哥倫比亞當局、美國、歐盟均認為，他們的行為不僅威脅當地政府，還危及平民、自然環境和基礎設施，而將其認定為恐怖組織。

諾貝爾和平獎得主、哥倫比亞總統聖托斯(Juan Manuel Santos)與FARC領袖朗多諾(Rodrigo Londono)簽下這份新協議前，雙方歷經將近6年的談判，在去年6月達成停火，9月26日首度簽署和平協議，原以為可以結束長達半世紀的內亂。未料交付公投的和平協議被人民以0.4個百分點打臉。

聖托斯在公投後著手挽救和議，修訂包括要求FARC交出財產，並用於賠償戰爭受害者、FARC 提供其參與過的毒品販運詳細信息、「轉型正義」(Transitional Justice)體制以10年為期。然而反對陣營批評，新版協議仍輕放游擊隊的戰爭罪，並對FARC過於寬容，對於戰爭受害者來說，實在無法接受。

鑑於將協議交付全國公投意外遭否決，哥國政府將最新的協議呈交議會表決。聖托斯表示，越早簽訂協議，通過的機率就越高。這次簽訂的新協議將不再提交公投，改為送交國會表決，可望獲得通過。