軍營染毒？ 藍營諷馮世寬一百分NOWnews今日新聞 (2017-02-22 11:49)
台中清泉崗空軍基地為台灣西部最重要空軍基地，但是卻傳出有毒品遭丟棄基地內，此事引起國內譁然。對此，中國國民黨立法院黨團書記長王育敏今（22）日諷刺，號稱「一百分」的國防部長馮世寬，有什麼一百分的方案能讓國人安心？並呼籲蔡政府積極面對，同時也允諾將修法提高國軍使用、販售毒品的刑責。
媒體報導，基地人員日前巡場時，在行政大樓旁道路，陸續發現有數十個透明塑膠夾鍊袋，裡面裝有疑似粉末狀毒品與吸食器，經通知台中憲兵隊將夾鍊帶回檢驗後，證實為安非他命。
針對此事，國民黨立法院黨團召開記者會批評。王育敏諷刺，號稱「一百分」的國防部長馮世寬，有什麼一百分的方案能讓國人安心？她指出，根據資料統計，軍中吸食過K他命的比例竟高達4成，但在《毒品防制條例》中，卻未對國軍使用、販賣毒品加重刑責，這是立法上的疏漏。
王育敏進一步說，軍人吸食毒敏危害的是國家安全，非同小可。她允諾，國民黨團未來將會嚴格監督法務部擬定相關毒品防制辦法，同時也會積極提出修法，將此事列為重要工作。
王育敏也呼籲，總統蔡英文去年6月曾宣示，「反毒是最重要的任務」，但上台至今已超過270天，卻未見實質辦法，只看見校園、軍中淪為毒品溫床，面對毒品氾濫問題，蔡總統必須擔起責任，提出有效辦法來防堵。
關鍵字：
下一則：佳里金唐殿香科 燒王船湧人潮
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Fujitsu AH544-VB712．fujitsu fsb 240GB SSD．Fujitsu LIFEBOOK AH544．Fujitsu E744-UB511．i3 筆電 fujitsu．256GB fujitsu．FUJITSU DL3400 DL3300．Fujitsu AH544．fujitsu ASCG36JMT．fujitsu 冷暖．Fujitsu 外接 硬碟．fujitsu S904．FUJITSU 記憶卡 32g．Fujitsu FSC342FX．Fujitsu S6520．fujitsu i7．FUJITSU 16G SDHC．fujitsu 行動電源．FUJITSU 256g．FUJITSU ScanSnap ix100．Fujitsu 硬碟．Fujitsu USB3.0 2.5吋．Fujitsu 接頭．fujitsu 240GB．富士 Fujitsu 3800．fujitsu 32gb uhs-i．fujitsu 無線．Fujitsu 電池．Fujitsu aa．Fujitsu
- Tiffany&CO.太陽眼鏡 典藏飛官款(金) #TF3043H 60873C
- 【禾美珠寶】天然緬甸A貨冰種翡翠玉鐲BH423(手圍號#18.5)
- 美國 VORNADO 微電腦數位空氣循環電暖器 I-CONTROL DVH
- 彩糖鑽工坊 永恆守候系列 鑽石對戒
- 彩糖鑽工坊 永恆守候系列 鑽石男戒
- 【BTU x Kitty】夢幻樂章24吋行李箱KT01O24FC
- 彩糖鑽工坊 elegance系列 鑽戒 排戒, 線戒18K
- 【CHANEL】boy chanel 荔枝皮菱格紋霧金釦壓釦長夾(風暴藍)
- JILL STUART光學眼鏡 夢幻經典半框款(黑-槍銀) #JS03022 C0
- City Diamond『燦爛的日子』30分 鑽戒
本報社評--讓數字戳破民進黨以及太陽花謊言【中央網路報】
國民黨瘦身風波 遭嗆「洪衛兵」【NOWnews今日新聞】
報導：敘新和談 14日阿斯塔納舉行【中央廣播電台】
泰安櫻花季開鑼 即日起至228賞花最佳【中央社】
年金改革 葉宜津盼軍公教體諒 不得不改【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》