▲台中清泉崗空軍基地為台灣西部最重要空軍基地，但是卻傳出有毒品遭丟棄基地內，此事引起國內譁然。對此，中國國民黨立法院黨團書記長王育敏今（22）日諷刺，號稱「一百分」的國防部長馮世寬，有什麼一百分的方案能讓國人安心？（圖／記者陳彥驊,2017.02.22）

台中清泉崗空軍基地為台灣西部最重要空軍基地，但是卻傳出有毒品遭丟棄基地內，此事引起國內譁然。對此，中國國民黨立法院黨團書記長王育敏今（22）日諷刺，號稱「一百分」的國防部長馮世寬，有什麼一百分的方案能讓國人安心？並呼籲蔡政府積極面對，同時也允諾將修法提高國軍使用、販售毒品的刑責。

媒體報導，基地人員日前巡場時，在行政大樓旁道路，陸續發現有數十個透明塑膠夾鍊袋，裡面裝有疑似粉末狀毒品與吸食器，經通知台中憲兵隊將夾鍊帶回檢驗後，證實為安非他命。

針對此事，國民黨立法院黨團召開記者會批評。王育敏諷刺，號稱「一百分」的國防部長馮世寬，有什麼一百分的方案能讓國人安心？她指出，根據資料統計，軍中吸食過K他命的比例竟高達4成，但在《毒品防制條例》中，卻未對國軍使用、販賣毒品加重刑責，這是立法上的疏漏。

王育敏進一步說，軍人吸食毒敏危害的是國家安全，非同小可。她允諾，國民黨團未來將會嚴格監督法務部擬定相關毒品防制辦法，同時也會積極提出修法，將此事列為重要工作。

王育敏也呼籲，總統蔡英文去年6月曾宣示，「反毒是最重要的任務」，但上台至今已超過270天，卻未見實質辦法，只看見校園、軍中淪為毒品溫床，面對毒品氾濫問題，蔡總統必須擔起責任，提出有效辦法來防堵。