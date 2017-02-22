社會中心／綜合報導

台鐵區間車炸彈客林英昌去年7月7日在車廂內引爆爆裂物，炸傷24名無辜乘客。台北地檢署去年11月偵結，依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌對嫌犯林英昌提起公訴，並建請法官從重量處30年有期徒刑。台北地方法院今（22）日上午10點一審宣判，重判林英昌有期徒刑30年，全案仍可上訴。

台北地院去年12月5日首度開庭審理，林堅稱只想自殺，沒有殺人犯意。一審法官今天仍依殺人未遂重判林英昌有期徒刑30年。林英昌今天親自出庭聆判，聽判結束即被還押看守所。

林英昌去年7月7日晚間10時許在區間車進入松山車站前引爆自製炸彈，炸傷24名無辜乘客，自己也因而重傷住院。林英昌應訊時雖對同車傷者表達歉意，並承認犯案，但也表示自己因罹癌找工作碰壁，與家人感情疏離，人生很不如意，甚至覺得是「社會對不起他」，因此想引起社會關注才引爆自殺炸彈。

林英昌在羈押庭上辯稱自己精神狀況不佳，要求做精神鑑定，但結果出爐認定他在犯案時精神狀況正常，檢方也認為這可能是他企圖減刑的手段，因此，因此台北地檢署依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，對林英昌提起公訴，並建請法官從重量處30年有期徒刑。一審法官認同檢方起訴刑度，判處林英昌有期徒刑30年。