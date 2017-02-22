（中央社記者朱則瑋台北22日）二二八連假即將到來，不少人選擇到陽明山賞花，其實在北市中正河濱公園，有大面積大波斯菊盛開，搭配河水景色，美不勝收。



中正河濱公園的花海面積約2300平方公尺，栽種不同顏色的大波斯菊，有粉紅色、粉紫和白色等花朵，是拍照、假日踏青的好去處，也不須擔心上陽明山，面臨花季交通管制情形。



北市工務局水利處表示，大波斯菊最高可生長至1公尺，中正河濱公園的花海成功打造新景點，而除此之外，在馬場町有孔雀草花海，道南和彩虹河濱也有花海。



水利處指出，要前往中正河濱公園賞花民眾，可搭乘公車5、214、227、241、242、243、248、249、250、262等路線，到「自強市場」下車，步行至中正橋進入公園；自行開車前往者，則至青年公園棒球場地下停車場停車。1060222