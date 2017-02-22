（中央社記者楊思瑞台南22日電）國定古蹟佳里金唐殿今年舉辦每3年1科的蕭（土龍）香科醮典，今天上午進行重頭戲送王儀式。一早以人力把王船拉到王船地，在上午10時許點火送王，吸引大批信眾參與。



每3年舉辦1次的金唐殿蕭（土龍）香科醮典，經過多日的平安繞境行程後，今天進行重頭戲送王儀式。今年的王船長約23台尺、寬約9台尺、船桅高約25台尺，算是一般尺寸大小；但由信眾捐獻裝有柴、米、油、鹽等祭品的「添載包」，總數卻超過1萬1000包，創下歷來最高紀錄。



王船在上午8時由金唐殿前的王船廠出發，由大批信眾以「陸上行舟」方式，以大繩索拖行前進；沿途商家、住戶設香案祝禱，約45分鐘後抵達王船地，準備進行燒王船儀式。



不少在信眾早已在王船地等候，待王船就定位後，協助把添載包、金紙等物品搬上王船或堆在王船旁。沒多久後就堆得像座小山一樣，壯觀場面吸引大批信眾及遊客湧入圍觀。



隨後在廟方人員焚香祭拜後，於10時48分左右點火，火光從船艙冒起時，所有廟方人員朝王船揮手，大喊「一帆風順、風調雨順、國泰民安」；參與醮典的陣頭也在王船周邊繞行，象徵功德圓滿，3年後香科再會。1060222