（中央社記者王朝鈺基隆市22日電）基隆市消防局今天上午9時38接獲民眾報案，旭川河靠近自來街口有具浮屍，消防局立即出動救護車、器材車和橡皮艇，同時通知信二消防分隊在出水口出動橡皮艇，從兩邊搶救。



仁愛消防分隊分隊長高政晃表示，約在上午10時多，消防局在出水口附近找到該具遺體，初步研判死者為男性，年約50歲，發現時臉部朝下全身赤裸，背部和後腿有刺青，但可能因遺體已浸泡數天，無法辨別刺青圖樣，經出動吊車打撈上岸後，交由轄區警方處理。1060222