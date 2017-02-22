脫北者籲將金正恩告進國際刑事法院中央社 (2017-02-22 11:47)
（中央社記者姜遠珍首爾22日專電）投誠南韓後領導北韓戰略中心的姜哲煥今天表示，以金正男遇刺案為契機，將再度呼籲把北韓領導人金正恩告上國際刑事法院（ICC）。
南韓聯合新聞通訊社引述姜哲煥表示，金正男是有代表性的被暗殺者，揭露北韓在境內踐踏人權固然重要，但檢討北韓在境外的恐怖活動，也是當務之急。
據報導，姜哲煥於13日訪問位於荷蘭海牙的國際刑事法院，呼籲把屠殺涉張成澤案人員的金正恩告上國際刑事法院受審。1060222
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上一則：韓媒：金韓松行蹤成謎
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