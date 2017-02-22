（中央社記者戴雅真倫敦22日專電）「新世紀福爾摩斯」的粉絲可能要失望了，該劇原創編劇馬克蓋提斯透露，由於班奈狄克康柏拜區和馬丁費里曼檔期談不攏，這部神劇可能就此畫下休止符。



班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）和馬丁費里曼（Martin Freeman）從2010年起合作「英國廣播公司」（BBC）電視影集「新世紀福爾摩斯」，分別飾演英國小說家柯南．道爾（Sir Arthur Conan Doyle）筆下默契十足的神探福爾摩斯（Sherlock Holmes）和醫師華生（John Watson），因此人氣大漲。



距離第三季睽違3年，「新世紀福爾摩斯」第四季今年1月15日才播畢，就傳出福爾摩斯和華生可能要拆夥。



馬克蓋提斯（Mark Gatiss）20日接受「太陽報」（The Sun）專訪表示，班奈狄克康柏拜區和馬丁費里曼現在太紅了，檔期很難喬。



他說，「老實說，我真的不知道會不會有下一季，要喬這兩個人的檔期真的很難。而且很顯然，我們停在一個很好的段落。如果這就是結局，我很高興我們停在這裡。」



BBC上星期才有調查出爐，班奈狄克康柏拜區飾演的福爾摩斯，是全世界觀眾最喜愛的BBC劇集角色。來自日本、南韓、印度、墨西哥、澳洲、法國、美國和德國的7000名觀眾中，有將近1/3投票給他，神秘博士（Doctor Who）排名第二。



但「太陽報」1月也報導，雖然福爾摩斯和華生在劇中合作無間，但戲外的班奈狄克康柏拜區和馬丁費里曼卻不是什麼知心好友，兩人「一點也不親近」，拍戲空檔都是各玩各的。



報導稱，「他們都是專業人士，彼此彬彬有禮，但看不出合作6年該有的親近感。」



此外，馬丁費里曼和劇中飾演妻子的女演員阿曼達艾賓頓（Amanda Abbington）在戲外也是一對，雖沒結婚但育有兩名子女。然而，兩人在交往16年後宣告分手。據報導，兩人早在2015年就分手，但直到去年底才曝光。1060222