海巡署：千噸巡防艦軸套磨損不影響航安中央社 (2017-02-22 11:42)
（中央社記者林長順新北22日電）海巡署海洋總局今天指出，1000噸級巡防艦「大軸下陷」問題，軸套磨損為艦艇航行所產生的正常現象，只要在設計允許的範圍內，並不危害航行安全。
媒體報導，海巡署新造1000噸級巡防艦，發生大軸下陷現象，另外，台南艦發生多次海損事件。
海洋總局指出，海洋總局4艘新造1000噸級巡防艦分別於民國104年8月及11月（苗栗、桃園艦）；105年3月及5月（台東、屏東艦）交船，保固期限均為5年，針對「油水管路滲漏」問題均於第一時間請船廠派工修復。
另外，「冷凍設備跳電」部分，經查並無跳電情況且未曾有報修紀錄，目前均正常運作中。
有關「大軸下陷」問題，海洋總局表示，軸套磨損為艦艇航行所產生的正常現象，只要在設計允許的範圍內，並不危害航行安全。
海洋總局指出，在進行桃園艦及苗栗艦年度保養時，發現軸套磨損有異常的情形，由於尚在保固期限，立即要求廠商就超限磨損的軸套進行更換；目前桃園艦已正常服勤，苗栗艦現正進行維保中。
為求謹慎，海洋總局也已針對正常服勤中之該批同型艦船（台東、屏東艦）就軸套磨損問題進行深入檢驗，以確保同仁執勤安全，並遂行各項海上勤務運作。
海洋總局說，為釐清該批船型之「大軸下陷」問題，除多次邀集承造船廠、船級協會及設計單位研商討論外，並請專家學者及船舶中心研擬鑑定報告，在問題尚未釐清之前，暫依專家學者建議，由承造船廠與日本軸系NAKASHIMA原廠就「增加軸套長度」、「更換軸套為高面壓材質」及「增加冷卻水流量」等改善措施，併入各艦原定保固期程內進行，不影響勤務正常運作。
至於台南艦多次海損事件，海巡署指出，已多次邀集專家學者召開檢討會，研擬精進措施，並管制落實執行，避免類案再次發生。1060222
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【福利品】日本siroca crossline 自動研磨悶蒸咖啡機-紅 SC
- Greek Myth眼鏡 邱比特系列/黑#GM8850 C02
- 【Dior 迪奧】夢幻美肌萃 50ml(贈專櫃隨機化妝包)
- 日本Portcros 預購-前短後長後綁結襯衫(共四色/M-3L)
- FENDI 時尚光學眼鏡 (琥珀)FF1002J
- 【KOMONO】Winston Galore 溫斯頓玩酷系列(人字針織混合錶
- 日本WOODY PUDDY 日本料理
- ByWP眼鏡 簡約別緻/透灰#BY14036BLS-BS
- 【obis】鑽黑系列-二線蜂巢獨立筒無毒床墊雙人特大6*7尺(23
- 【Travelhouse】爵世風華 26吋PC鋁框鏡面行李箱(寶藍)
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》