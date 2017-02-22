（中央社記者林長順新北22日電）海巡署海洋總局今天指出，1000噸級巡防艦「大軸下陷」問題，軸套磨損為艦艇航行所產生的正常現象，只要在設計允許的範圍內，並不危害航行安全。



媒體報導，海巡署新造1000噸級巡防艦，發生大軸下陷現象，另外，台南艦發生多次海損事件。



海洋總局指出，海洋總局4艘新造1000噸級巡防艦分別於民國104年8月及11月（苗栗、桃園艦）；105年3月及5月（台東、屏東艦）交船，保固期限均為5年，針對「油水管路滲漏」問題均於第一時間請船廠派工修復。



另外，「冷凍設備跳電」部分，經查並無跳電情況且未曾有報修紀錄，目前均正常運作中。



有關「大軸下陷」問題，海洋總局表示，軸套磨損為艦艇航行所產生的正常現象，只要在設計允許的範圍內，並不危害航行安全。



海洋總局指出，在進行桃園艦及苗栗艦年度保養時，發現軸套磨損有異常的情形，由於尚在保固期限，立即要求廠商就超限磨損的軸套進行更換；目前桃園艦已正常服勤，苗栗艦現正進行維保中。



為求謹慎，海洋總局也已針對正常服勤中之該批同型艦船（台東、屏東艦）就軸套磨損問題進行深入檢驗，以確保同仁執勤安全，並遂行各項海上勤務運作。



海洋總局說，為釐清該批船型之「大軸下陷」問題，除多次邀集承造船廠、船級協會及設計單位研商討論外，並請專家學者及船舶中心研擬鑑定報告，在問題尚未釐清之前，暫依專家學者建議，由承造船廠與日本軸系NAKASHIMA原廠就「增加軸套長度」、「更換軸套為高面壓材質」及「增加冷卻水流量」等改善措施，併入各艦原定保固期程內進行，不影響勤務正常運作。



至於台南艦多次海損事件，海巡署指出，已多次邀集專家學者召開檢討會，研擬精進措施，並管制落實執行，避免類案再次發生。1060222