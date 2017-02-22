選舉紛擾 吳敦義:黨機器負責人最該承擔責任中廣新聞網 (2017-02-22 11:40)
前副總統吳敦義今天(22號)接受中廣流行網「蘭萱時間」專訪，對這次主席選舉的紛擾，吳敦義表示，選舉就是這樣，他已經見慣了，但也意有所指地表示，黨機器的負責人，最應該承擔責任，但也不能完全歸咎，因為這些亂象是否來自指使，恐怕「永遠是個謎」。這段專訪將在28號播出（繆宇綸報導）
吳敦義表示，這次主席競爭熱烈，表示國民黨完全自由民主，對選舉過程中的紛擾，他會以平常心看待，因為「牙齒哪會不咬到舌頭」，但選後不能互相視為寇讎。不過，吳敦義也意有所指地表示，這次選舉主辦人本身就是參選人，很難要求作到100%公平，等到正式成為候選人後，應該循例請假或請辭，但還有領國民黨薪水的人，在特定場合要求支持特定對象；此外，現在連黨員數有多少也還不確定，留下一個懸疑。吳敦義並針對黑道入黨事件，質疑入黨申請在1月16號就已經刷掉，「完全跟張三李四王五無關」，為何會在2月爆發『最應該承擔這個責任的，是黨機器的負責人，他如果在這個掌握黨機器的過程中，完全公平公道，完全不會採用為了投他所好，也許就會犯下那種規矩，犯下不道德的規矩，在他來講是效忠，但在公義來講是不道德的，這種是會發生的，但是你也不能完全直接歸咎於他，因為他實際上有沒有去指使這個事，永遠是個謎......』
吳敦義說，選舉就是這樣，他已經「見慣了」，各種狀況都要面對。
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