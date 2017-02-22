李逸洋：年金不改革 整個國家是場災難中央社 (2017-02-22 11:37)
（中央社記者陳俊華台北22日電）考試院副院長被提名人李逸洋今天表示，依據年金爆發最晚速度，如果現在不改革，大概10幾年就會面臨到，「不但年金領不到，整個國家都是一場災難」，現在一定要趕快改革。
立法院全院委員會今天進行對考試院副院長被提名人李逸洋行使同意權詢問。民主進步黨籍立法委員尤美女問到，年金改革草案何時會送到立法院？考試院版本會不會違反年金改革國是會議的大原則？
李逸洋說，銓敘部擬好草案馬上要送到考試院會，交付全院委員會審查，要開很多次會議讓委員討論交換意見，「是不是有個別委員反對，沒有關聯」，會盡最大努力讓法案盡快順利送到立法院；考試委員聽了很多場簡報，對相關年改構想都已經非常清楚，當然考試委員還是有一些意見，要再加以整合。
李逸洋指出，財政潛藏危機非常嚴重，因為整個年金包括軍公教退伍舊制、新制、保險還有勞保，總共高達新台幣17兆6000億元，加上中央跟地方政府的6兆7000億元，就是24兆3000億元，佔GDP高達145%，2010年希臘會破產，是外債佔GDP130%，當然這是潛藏。
親民黨籍立委周陳秀霞則說，有民進黨立委指出，若考試院不提年改修法版本，就要以黨團名義提出，她認為非常不恰當。
李逸洋說，「相信這種情形不會發生」，其他四院有提案權，既然公務員退休撫卹是考試院職掌，一定不會破壞五權分立原則，他有信心會把公務人員年金改革法案送到立法院，絕對不會由立法院自己提案。1060222
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