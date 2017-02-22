大巨蛋是否有解？今天(22號)有周刊報導，指大巨蛋在「台灣建築中心」的安全性能審查結果出爐後，解套在望。大巨蛋可望5月底前完成都審、環評，最快明年中完工。台北市副市長陳景峻回應，大巨蛋何時完工？不是掌握在市政府，要看遠雄進度，只要大巨蛋都審、環評審查完成，的確最快一年4個月至一年半可以完工。至於是否會趕在柯連任選舉前完工？陳景峻說，兩者不要連在一起。(林麗玉報導)



大巨蛋爭議遲遲未解，台灣建築中心的安全性能審查結果將出爐，有媒體報導，台建中心的初步評定，大巨蛋商業設施將被砍4500坪，集中在商場棟的一、二樓，獲利將大受衝擊，原本遠雄不願再玩下去；柯文哲市長辦公室主任蔡壁如主動找遠雄董事長趙騰雄，表示市府會全力協助讓遠雄通過都審等。大巨蛋可望在今年5月底完成都審、環評等審查，預計最快明年中大巨蛋可望完工。對於大巨蛋是否可能在明年中完工？北市副市長陳景峻表示，大巨蛋何時完工？這不是掌握在北市府，要看遠雄的進度如何。



而對於台建中心防火性能審查結果出爐後，北市府的都審、環評是否會放水？傾向變成備查？陳景峻說，完全不可能，這是遠雄單方面的想法，遠雄大巨蛋未來



修改的圖、內容，北市府都會公開透明審查，絕對不會有自己內部審查通過。另外外界也關注，北市府由市長室主任蔡璧如喬蛋，是要趕在柯文哲連任選舉前，讓大巨蛋完工？陳景峻反駁，表示兩者不要掛在一起，公事歸公事，市長選舉歸市長選舉，大巨蛋的完工期程，完全要看遠雄的態度是什麼方向？北市府絕對會公開透明，也絕不會蓄意刁難。



北市府是站在市民角度，公安還是最大考量，包括商業面積、容留人數減少，大巨蛋未來要舉辦大型活動，公安不容許一絲一毫的減分。



