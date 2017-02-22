美國總統川普，上星期六在佛羅里達州舉行造勢大會時，脫口說出「看看瑞典星期五發生的暴動」，但那時瑞典並沒有發生任何事，還讓川普遭到各界嘲笑。不過瑞典卻在川普發言過後兩天，真的發生暴動。



川普十八號在佛州，批評歐洲難民政策，並且說難民在歐洲許多國家，帶來了一連串的暴動。川普說：「看看收容了一堆難民的德國，發生了什麼事？看看瑞典發生了什麼事？」結果瑞典政府說，他們很平安，沒有事，川普也在推特上，遭到民眾嘲笑。



不過沒料到就在兩天以後，也就是二十號，瑞典首都斯德哥爾摩郊區，發生暴動，斯德哥爾摩警方，到郊外移民區，逮捕一名毒販，竟然遭到大約五十名頭戴面罩的民眾，向警察投擲石頭、焚燒汽車，並且還打砸商店。有在場採訪的記者表示，現場大約有十五名民眾，受到攻擊。發生暴動的地區，是斯德哥爾摩最多外來移民居住的地區。



