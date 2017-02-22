調查局桃園市調查處跟關務署台北關共同查獲販毒集團勾結報關行，企圖以製冰機、鼓風機夾藏大麻及Ｋ他命毒品走私入境，逮捕報關行許姓負責人和販毒集團2名成員到案，專案小組還在清查國內販毒集團其他成員下落。（李明朝報導）



桃園市調查處機動站副主任李秩義表示，去年年底調查處跟台北關先在一批製冰機內起出大麻26多公斤及Ｋ他命32多公斤等毒品，當時這批貨物並沒有人員出面提領，研判還會有下次企圖夾藏毒品的行為。



李秩義表示，專案小組人員經過抽絲剝繭，又發現同家的報關行又以鼓風機名義進口，認為可能走私毒品，經台北關攔查，起出ｋ他命140多公斤，經過埋伏，前來取貨的蔡姓、徐姓男子被查獲，隨後又逮捕報關行許姓負責人到案，這兩批毒品在市價高達2億元。



專案小組表示，報關行負責人等人，因為積欠債務，進而鋌而走險，專案小組還在清查販毒集團其他成員下落。



