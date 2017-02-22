清泉崗大掃毒 台中檢方積極偵辦中廣新聞網 (2017-02-22 11:40)
大量毒品遭丟包在空軍清泉崗基地內，引起國防部重視；台中地檢署受理憲兵隊報案後，已指派主任檢察官指揮偵辦，將全面尿液篩檢、過濾清查監視系統與約談可疑人士，展開營區大掃毒！
（李河錫報導）
維護台海空防重鎮的空軍「清泉崗基地」，在營區行政大樓旁被巡查發現，有二十多包疑似分裝的安非他命、Ｋ他命等毒品遭到丟包，立即通報台中憲兵隊展開追查，不僅凸顯出毒品已嚴重入侵國防重鎮的危害姓，並涉及到可能在營區內販毒與吸毒等刑責，並緊急報請台中地檢署指揮偵辦，也令外界質疑營區管理太鬆散，才會讓毒蟲長驅直入，毒害國軍精英部隊；襄閱主任檢察官郭景東表示，經受理後，為了維護國防重鎮以及防空飛行訓練的安全性，已指派稽查毒品相當有經驗的主任檢察官指揮偵辦，並透過全面篩檢所有官兵尿液、過濾清查監視系統、鎖定可疑官兵與人員進行約談等積極性作為，展開營區大掃毒！
檢警單位也表示，因清泉崗基地位在市區，鄰近交通便利，雖有門禁管制，一般民眾卻可報備進入鄰近高爾夫球場，營區又廣大，難免出現有管理與治安死角，空軍司令部已要求加強營區管制與人車查驗，希望能亡羊補牢，協助檢方強化掃毒。（翻攝：李河錫）
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