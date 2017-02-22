世界衛生組織與倫敦帝國學院聯合進行的一項調查顯示，到2030年時，南韓婦女的平均壽命可達91歲，排名全球第一。(謝佐人報導)



這項調查是根據35個工業化國家的人民壽命進行分析，預測出到了2030年，全球民眾的壽命都會比較長，而且多數國家的男女平均壽命差距也會縮小。



研究人員指出，壽命拉長後，各國面臨的挑戰將是養老金及對老年人的醫療與照顧。



調查指出，南韓不論是在教育或營養上，都處理的很好，而且男女均等，南韓民眾的肥胖率是全球最低的幾個國家之一，南韓男性的人均壽命到2030年也全球最高的。



而日本曾是全球人民壽命最長的國家，現在排名跌落。不僅日本女性的均壽落在南韓之後，日本男性的壽命也從全球第四，落到第11名。而美國的排名也不好，在富裕國家中，美國女性的均壽敬陪末座。美國甚至被智利超越，到2030年時，美國女性均壽達87歲，男性只有81歲。



這項調查刊登在最新一期醫學雜誌「刺胳針」上，其中也指出，未來男女壽命的差距會縮短。過去男性因為抽煙喝酒等不良生活習慣及遭遇較多的交通事故，壽命較短，但未來男女生活方式會越來越接近，因此男女壽命差距也減少。(中廣記者謝佐人在台北報導)(照片取材自網路)



