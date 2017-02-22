屏東一對男女改造槍械販售，刑事局電信偵查大隊查出嫌犯藏身處，前往萬丹鄉一處檳榔園逮人，搜出四把改造手槍。



(林憲源報導)



刑事局電信偵查大隊在105年7月接獲線報，歷經半年調查，查出潘姓男子和管姓女友以改造槍械及販毒為業，平日藏身屏東縣萬丹鄉廣惠東路150巷內一處檳榔園工寮內。警方逮捕嫌犯，搜出被藏在田裡的改造土耳其925-TD手槍1枝、JP-915手槍2枝、克拉克手槍1枝、制式步槍彈14發、改造子彈24發、安非他命6包(毛重26.73公克)、毒咖啡包2包(毛重10.86公克)、槍枝零組件、砂輪機、鑽孔機等改造槍、彈工具一批。



承辦員警說明，潘嫌為測試改造槍械性能，半夜將防彈背心綁在檳榔樹上試槍，對外宣稱他改造的槍械火力不輸制式槍械，每一把改造手槍賣新臺幣5萬元至8萬元，制式手槍賣18萬元至22萬元，制式長槍XM15步槍賣80萬元。



落網潘姓嫌犯只承認改造槍械，辯稱都是自己收藏，否認販賣槍械。警方也查出，潘嫌因遭仇家尋仇，回嗆準備槍械報復。



(圖:刑事局電信偵查大隊)



