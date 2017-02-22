日期:2月22日消息，在常規賽落下帷幕之後，江蘇肯帝亞最終遺憾的無緣季後賽，球隊的大前鋒常林也和江蘇隊的合約到期。

今日，常林在微博上發表了一段問題，感嘆過去三年在江蘇的籃球生涯，他寫到：「一個賽季的結束，也是一個全新的開始。雖然再一次止步季後賽，但是我們依然拼搏到最後，伴隨著無奈與失落，給了我們更多的期盼與期待。三年的江蘇籃球生涯，充滿了開心與快樂，也有著無盡的傷感，感謝球隊給我的機會，感謝親朋好友們的支持，感謝江蘇帶給我的一切，繼續我們的腳步。勿忘初心。相信未來會更好。」

據常林透露，他和江蘇隊三年的合約已經到期，成為完全自由球員。目前還未確定是否會續約江蘇，或是選擇簽約其他球隊。

常林14-15賽季加盟江蘇隊，那個賽季他場均出場30分鐘，貢獻15分5.6籃板。上賽季是他在江蘇的第三個賽季，場均出場時間為22分鐘，場均數據是9分4.6籃板。

（賈磊）