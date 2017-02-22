切爾西本賽季戰績上佳，但孔蒂卻不忘繼續改進切爾西陣容，這位義大利教頭，一直希望通過轉會市場，繼續讓切爾西的實力得到提高。而意甲賽場，則是孔蒂重點關注的地方，他希望在這裏淘到實力名將。

義大利《全市場》透露，本周末國米大戰羅馬的看台上，切爾西的球探將會到場，他此行的目的，正是為了考察國際米蘭邊鋒佩里西奇。本賽季，佩里西奇在29場比賽中，貢獻7球6助攻，表現非常出色。

切爾西主教練孔蒂對佩里西奇非常欣賞，他希望把這位能踢左邊鋒和右邊鋒的邊路快刀，買到切爾西。

（小九）