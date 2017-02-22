雖然近況不佳，但激情四溢的主帥克洛普仍在有條不紊的繼續著自己改造利物浦的步伐，續約了絕對核心庫蒂尼奧之後，如今克洛普又把目光瞄向了英超賽場上的又一位核心級中場。

來自丹麥報紙《Ekstra Bladet》的消息稱，克洛普對熱刺隊的中場核心埃里克森十分的欽慕。「當我還執教多特蒙德的時候，我就對埃里克森非常的感興趣，當時我就想買下他，不過後來我在他、德布勞內和姆希塔良這3人之間，選擇了最後者。」克洛普親承道。

「當時我派出的球探考察了這3將非常長的時間，不過我們當時的財政狀況只允許我們買下其中的一人，我非常高興能夠最終和姆希塔良共事。」克洛普繼續說道：「不過埃里克森是那種絕對的天才，一名偉大的球員，是任何球隊都希望擁有的球員。如今的他已經在英超聯賽中如魚得水，他在熱刺隊的表現非常搶眼。」

「那麼，我現在還能夠買下他嗎？我想我們很難從熱刺挖人。」

（Alduin）