《狂仙》魔俠橫空出世 輔助助你稱霸武林北京新浪網 (2017-02-22 11:53)
《狂仙》是一款狂仙題材的ARPG頁游。填補市場優質狂仙產品的空缺。開拓更加廣泛的市場,為廣大遊戲用戶提供更優秀的產品。
網頁遊戲《狂仙》。新浪頁游助手實時響應玩家需求，推出狂仙遊戲輔助腳本，自動主線升級，自動打boss等，只為廣大狂仙頁遊玩家提供更好腳本輔助。新浪頁游助手專門針對狂仙頁游版研發的高級輔助工具。本輔助可自動完成狂仙頁游任務，一鍵升級功能體驗解放雙手輕鬆遊戲。
狂仙輔助功能：
1、一鍵執行主線任務，升級。
2、自動日常任務，雙倍日常獎勵，懸賞任務，鎖妖塔，
3、銅錢副本，
4、乾坤幻境活動，雙倍掛機活動。
遊戲後台掛機，工作生活兩不誤，省時、省力、省心，完美成為遊戲霸主！
玩頁游當然少不了無限小號多開啦，掛機升級不受限，帳號備註，小號再多也不亂，多開掛機輕而易舉。
新浪頁游助手小號多開使用方法：
1.開啟需要多開小號的遊戲界面，
2.新浪頁游助手右側工具欄，點擊「小號多開」，在彈出的頁面輸入賬號密碼即可
3.也可以通過右側工具欄「賬號盒子」里記錄的遊戲賬號，選擇要登錄的賬號，進行小號遊戲登錄，
4.多次點擊「小號多開」，即可多開遊戲。
新浪頁游助手作為國內首個頁游助手，依託新浪遊戲融合海量獨家禮包，上百款熱門頁游，涵蓋所有熱門、最新遊戲輔助工具，輔助可獨立使用，綠色，安全無毒，設置輕鬆便捷。併為每個遊戲專屬定製上百個獨特輔助，讓每個玩家都能輕鬆玩起來，拒絕繁瑣的操作，讓每個遊戲玩的更輕鬆、更舒心。
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