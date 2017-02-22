《開天戰神》頁游輔助 輕鬆升級只要一鍵北京新浪網 (2017-02-22 11:54)
《開天戰神》是一款魔幻風格即時戰鬥網頁遊戲,開天戰神有著精湛的畫質和新穎的玩法,點燃所有玩家的激情。開天戰神以PK為主旋律,還有武林爭霸、攻城等PVP玩法。
網頁遊戲《開天戰神》。新浪頁游助手實時響應玩家需求，推出開天戰神遊戲輔助腳本，只為廣大開天戰神頁遊玩家提供更好腳本輔助。新浪頁游助手專門針對開天戰神頁游版研發的高級輔助工具。本輔助可自動完成開天戰神頁游任務，一鍵升級功能體驗解放雙手輕鬆遊戲。
開天戰神輔助功能：
1、一鍵主線升級、自動日常任務，
2、BOSS智能計時，自動擊殺BOSS;自動參加活動；
3、掛機自動跑圖，多地圖自動輪刷BOSS,自動回收，自動存個人倉庫，存行會倉庫；
遊戲後台掛機，工作生活兩不誤，省時、省力、省心，完美成為遊戲霸主！
玩頁游當然少不了無限小號多開啦，掛機升級不受限，帳號備註，小號再多也不亂，多開掛機輕而易舉。
新浪頁游助手小號多開使用方法：
1.開啟需要多開小號的遊戲界面，
2.新浪頁游助手右側工具欄，點擊「小號多開」，在彈出的頁面輸入賬號密碼即可
3.也可以通過右側工具欄「賬號盒子」里記錄的遊戲賬號，選擇要登錄的賬號，進行小號遊戲登錄，
4.多次點擊「小號多開」，即可多開遊戲。
新浪頁游助手作為國內首個頁游助手，依託新浪遊戲融合海量獨家禮包，上百款熱門頁游，涵蓋所有熱門、最新遊戲輔助工具，輔助可獨立使用，綠色，安全無毒，設置輕鬆便捷。併為每個遊戲專屬定製上百個獨特輔助，讓每個玩家都能輕鬆玩起來，拒絕繁瑣的操作，讓每個遊戲玩的更輕鬆、更舒心。
快來下載體驗吧！http://zt.sguo.com/ktzs/
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
canon 6d．CANON 70D．canon 550D KIT．alpha 單眼相機．單眼相機 A5000．CANON 35MM IS F2.0．CANON PGI-72PBK．canon wifi 相機．canon 觸控機．Canon SX500 IS．CANON 快門線．Canon 60D 機身．CANON BCI-15BK．canon 1100hs．canon 拍攝鏡．18mm canon．Canon PowerShot S95．canon selphy 相紙．canon 類單眼．CANON 18-135mm．canon lpe6．canon 原廠碳粉．canon 發射器．Canon 600D 18-55．CANON 原廠電池．CANON IXUS 相機．canon 手工皮套．canon g11 充電器．canon d20．canon 相機 5d
- 【文創集】艾拉 時尚4尺橡木紋大茶几(附贈收納椅凳二張)
- Valentino Coupeau - 極簡風範多隔層真皮側背包-大
- Kamiliant卡米龍 24吋Pinnado立體羽毛圖騰防刮四輪硬殼TSA
- 【MERRELL】CAPRA BOLT GORE-TEX專業功能防水運動鞋(灰)
- 【文創集】木良 時尚4尺木紋雙色大茶几
- JP Kagu 附插座氣壓式收納掀床組(特高)薄型連結式彈簧床墊-
- 【NEW BALANCE】休閒鞋 MRT580MQ D 復古 男鞋 紐巴倫 運動
- NIKE 女 W AIR FORCE 1 07 SEASONAL 休閒鞋 米色 818594100
- PLAYBOY 高雅品味 GOPLAY條紋娃娃鞋-藍(女)
- AT HOME-艾麗莎5尺灰色布雙人床(不含床墊)
奇葩遊戲《不要停！八分音符醬》魔力在哪？【北京新浪網】
Pixel藍牙再次出現故障：導致耗電加速【北京新浪網】
目擊獃獃獸繁殖現場 《精靈寶可夢GO》更新后頻現BUG【北京新浪網】
山西發現春秋晚期貴族夫人墓：墓葬主人腹部有胎兒【北京新浪網】