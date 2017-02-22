《開天戰神》是一款魔幻風格即時戰鬥網頁遊戲,開天戰神有著精湛的畫質和新穎的玩法,點燃所有玩家的激情。開天戰神以PK為主旋律,還有武林爭霸、攻城等PVP玩法。

網頁遊戲《開天戰神》。新浪頁游助手實時響應玩家需求，推出開天戰神遊戲輔助腳本，只為廣大開天戰神頁遊玩家提供更好腳本輔助。新浪頁游助手專門針對開天戰神頁游版研發的高級輔助工具。本輔助可自動完成開天戰神頁游任務，一鍵升級功能體驗解放雙手輕鬆遊戲。

開天戰神輔助功能：

1、一鍵主線升級、自動日常任務，

2、BOSS智能計時，自動擊殺BOSS;自動參加活動；

3、掛機自動跑圖，多地圖自動輪刷BOSS,自動回收，自動存個人倉庫，存行會倉庫；

遊戲後台掛機，工作生活兩不誤，省時、省力、省心，完美成為遊戲霸主！

玩頁游當然少不了無限小號多開啦，掛機升級不受限，帳號備註，小號再多也不亂，多開掛機輕而易舉。

新浪頁游助手小號多開使用方法：

1.開啟需要多開小號的遊戲界面，

2.新浪頁游助手右側工具欄，點擊「小號多開」，在彈出的頁面輸入賬號密碼即可

3.也可以通過右側工具欄「賬號盒子」里記錄的遊戲賬號，選擇要登錄的賬號，進行小號遊戲登錄，

4.多次點擊「小號多開」，即可多開遊戲。

新浪頁游助手作為國內首個頁游助手，依託新浪遊戲融合海量獨家禮包，上百款熱門頁游，涵蓋所有熱門、最新遊戲輔助工具，輔助可獨立使用，綠色，安全無毒，設置輕鬆便捷。併為每個遊戲專屬定製上百個獨特輔助，讓每個玩家都能輕鬆玩起來，拒絕繁瑣的操作，讓每個遊戲玩的更輕鬆、更舒心。

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