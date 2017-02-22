《西遊伏妖篇》是一款史詩級魔幻變身ARPG頁游巨制,以中國古代神話故事和封神傳說故事等作為遊戲背景。遊戲2.5D畫面酷炫閃耀,角色神魔自由變身,打怪就能升級VIP。

網頁遊戲《西遊伏妖篇》。新浪頁游助手實時響應玩家需求，推出西遊伏妖篇遊戲輔助腳本，自動主線升級，自動打boss等，只為廣大西遊伏妖篇頁遊玩家提供更好腳本輔助。新浪頁游助手專門針對西遊伏妖篇頁游版研發的高級輔助工具。本輔助可自動完成西遊伏妖篇頁游任務，一鍵升級功能體驗解放雙手輕鬆遊戲。

西遊伏妖篇輔助功能：

1、一鍵主線升級、自動日常任務，

2、日常：每日任務、斬妖任務、渡劫任務、討伐任務、三界爭霸

3、副本：美人副本、神將副本、試煉副本、取經副本、經驗副本、vip副本、寶物副本，

4、定時活動：雙倍護送、血戰天下、落雷副本、封神降將、戰天魔、對酒當歌、蟠桃盛會，

5、BOSS：50-85級

遊戲後台掛機，工作生活兩不誤，省時、省力、省心，完美成為遊戲霸主！

玩頁游當然少不了無限小號多開啦，掛機升級不受限，帳號備註，小號再多也不亂，多開掛機輕而易舉。

新浪頁游助手小號多開使用方法：

1.開啟需要多開小號的遊戲界面，

2.新浪頁游助手右側工具欄，點擊「小號多開」，在彈出的頁面輸入賬號密碼即可

3.也可以通過右側工具欄「賬號盒子」里記錄的遊戲賬號，選擇要登錄的賬號，進行小號遊戲登錄，

4.多次點擊「小號多開」，即可多開遊戲。

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