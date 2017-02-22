《夢三國2》戰鬥力之盤點上分套路帝北京新浪網 (2017-02-22 11:57)
戰鬥力是衡量匹配實力的一種單位，小編這次就和大家盤點一下上分小能手——
1.文醜
文醜手持崑崙罩，天賦四級，六級一到對面必有傷亡。通常匹配模式下這個英雄都被禁了，但是被放的也不少。
2.呂軻
第三形態暗影呂軻，六級之前他就是個兒子，六級之後他就是個爸爸，刷錢快，帶線快。一套技秒人沒問題。前期中期後期都能打，不會玩的就別噴我了。
3.曹洪
曹洪一出無人能敵，比較克制曹洪的有張宏。曹洪這個英雄非常強勢，看誰不順眼就上，連boss也上咋這麼流氓呢？
4.墨子
會玩墨子的都是大神，畢竟小編也是手殘鹹魚黨，不過小編會喊666。
墨子需要手速，同時操控兩個英雄。可以選4級，也可點屬性。手速快的小哥哥，小編是真羡慕你們。
5.袁術
給力法爆，一套技能下來，給你秀的不要不要，讓你分不清東南西北就死了。當然如果你有意識先手空到他或者你秒開bkb說不定還能反殺一波。
6.蘿莉
都說蘿莉有三好，身輕，音柔，易推倒？哈哈，夢三大陸的蘿莉，你想推到她難度係數五顆星。w直線傷害並且可以瞬移配合r無敵，身上帶個跳石，逃跑殺人必備技能666啊。
7.魏延
一刀流的魏延配合鳳羽刃，也是秒人的好英雄啊。只不過現在不能卡遠古了，雖是可惜，但是卡兵線還是很6的。
8.祝融
自從夢三更新出了秘寶以後，祝融也是個爸爸了，真假難辨啊。打不過我就偷，各種刷錢帶線。被禁的幾率也是比較高的。
9.華佗
這個英雄在匹配裏面出場率是少的可憐，看見華佗就禁，絕對不能把他放了。加血速度太快了，出個專屬復活相當於滿血，移動炎魔啊這是。
其實除了這些還有好多英雄啦，小編就不一一寫出了。排名不分先後希望大家喜歡，如果有什麼意見也歡迎大家多多評論。
更多精彩，盡在《夢三國２》哦！
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