《夢三國2》定製版傲獅飲料正式上線！電競只認夢三國，傲獅一口就復活！

新的一輪《夢三國2》線下賽事也即將開啟！本次《夢三國2》城市爭霸賽將覆蓋4省、12個城市賽點，讓更多玩家在家門口就可以參與到我們夢三的電競賽事中！城市爭霸賽總冠軍更有晉級《夢三國2》MSPL甲級聯賽的機會！

今年《夢三國2》全年的線下賽事活動中（包括城市爭霸賽、第六屆無雙杯線下總決賽等）我們都將見到傲獅飲料的身影哦，喝「傲獅」飲料，揭蓋更可激活傲獅專屬寵物！

揭蓋領定製禮包

開蓋后，註冊《夢三國2》遊戲賬號，進入城鎮尋找NPC「傲獅」輸入瓶蓋激活碼，領取您的定製大禮包！讓你玩的更帶勁！

禮包內容：傲獅定製寵物*1 奶糖坐騎*1 鳳舞九天*1

關於《夢三國2》城市爭霸賽

《夢三國2》城市爭霸賽是2017夢三線下賽事之一，第一季將於河南、黑龍江、山西、河北四省線下城市賽點展開。區別於職業聯賽MPL，該賽事主打全民參與，讓更多玩家體驗到夢三電子競技的樂趣，同時還將開放夢三次級職業聯賽MSPL的晉級通道，讓草根同樣有機會站上職業的舞台。

關於傲獅

全名：傲獅（牛磺酸）型營養素強化飲料

簡介：產品主要成分為牛磺酸、維生素、等人體所需的營養素。部分配料採用進口原料、

可維持運動能力及抗擊運動疲勞。

傲獅營養素強化飲料有有效祛除因長時間或高強度工作出現的精神睏乏狀態，及時補充體能。

線上銷售渠道：京東、蘇寧易購、飛牛網、淘寶